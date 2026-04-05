На летящем к Луне корабле NASA возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

На космическом корабле Orion во время миссии Artemis II возникла новая проблема с единственным туалетом – система дала сбой из-за возможного обледенения. Об этом пишет РИА Новости.

Экипаж уже сталкивался с проблемами с туалетом, но они были устранены ранее. Космонавтам было рекомендовано использовать резервные откидные устройства.

Кроме того, у одного из членов экипажа вышел из строя персональный компьютер, но остальные работают, и ими пользуются по очереди.

Несмотря на технические трудности, экипаж продолжает облет Луны, поддерживает связь с Землей и выполняет задачи миссии, которая продлится около десяти дней.

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