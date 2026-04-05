Прямой эфир

На летящем к Луне корабле NASA возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

05 апреля 2026 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На летящем к Луне корабле NASA возникли проблемы с туалетом из-за обледенения-0

На космическом корабле Orion во время миссии Artemis II возникла новая проблема с единственным туалетом – система дала сбой из-за возможного обледенения. Об этом пишет РИА Новости.

Экипаж уже сталкивался с проблемами с туалетом, но они были устранены ранее. Космонавтам было рекомендовано использовать резервные откидные устройства. 

Кроме того, у одного из членов экипажа вышел из строя персональный компьютер, но остальные работают, и ими пользуются по очереди.

Несмотря на технические трудности, экипаж продолжает облет Луны, поддерживает связь с Землей и выполняет задачи миссии, которая продлится около десяти дней.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно
05 апреля 2026 19:30

В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно

Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15
05 апреля 2026 18:35

Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15

Заявление Медведева о ЕС стало сигналом для Украины и Европы – Junge Welt
05 апреля 2026 17:34

Заявление Медведева о ЕС стало сигналом для Украины и Европы – Junge Welt