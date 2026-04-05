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Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15

05 апреля 2026 18:35
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Axios: США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15-0

Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-15Е. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Axios.

Операция проходила при поддержке авиации, после чего силы США покинули территорию.

Самолет был сбит 3 апреля, оба пилота катапультировались и вышли на связь. Первого спасли через несколько часов. Второй искали более суток и эвакуировали 4 апреля. Во время операции был поврежден вертолет Black Hawk, его экипаж получил ранения, но смог уйти.

По информации лидера США Дональда Трампа, второй пилот ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Фото: pixabay

# Международная политика

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