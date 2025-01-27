«В Беларуси нет диктатуры!» Мнение наблюдателя из Венгрии

Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
У меня вопрос к вам простой. Вы сейчас находитесь на диктаторском телевидении, в диктаторской стране. Как вам эта диктатура? Вы увезете к себе в Венгрию эти ощущения той самой диктатуры в каком виде?
Дьюла Тюрмер, международный наблюдатель, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
В Беларуси нет диктатуры, я считаю. Если бы в Венгрии были такие же выборы, избирали бы Президента страны, наверное, меня не пригласили бы, потому что сказали бы что-то против того действующего, который есть в Венгрии. Гораздо больше нарушений, ограничений для граждан. Я думаю, что вы создали такую справедливую демократическую систему государственных институтов, прав человека, что любой гражданин может сказать, что да, у меня есть свое мнение, я свое мнение могу высказать, могу голосовать, могу содействовать в решении этих проблем.