«В Беларуси нет диктатуры!» Мнение наблюдателя из Венгрии

Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

У меня вопрос к вам простой. Вы сейчас находитесь на диктаторском телевидении, в диктаторской стране. Как вам эта диктатура? Вы увезете к себе в Венгрию эти ощущения той самой диктатуры в каком виде?