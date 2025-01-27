Ермошина о «Марафоне единства»: у нашей молодёжи появилась гордость за страну

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Президент же об этом говорил. Мы получили прививку. Это была прививка, когда население по-настоящему испугалось. Оно увидело тогда реально, без всякой пропаганды, что мы находимся на краю катастрофы. Сразу же могу сказать, если бы не Президент, если бы не наши доблестные войска и вообще все силовые структуры и, конечно, все-таки мудрость большинства населения, которая вовремя увидела и остановилась. Поэтому эта прививка действует еще и сейчас. Я не могла просто не сказать, я просто хочу этих героев поблагодарить. Вы знаете, что повлияло все-таки на постановку этих выборов? Совершенно беспрецедентная, уникальная программа, проект, который называется «Марафон единства». Я думаю, что благодаря ему произошло такое позитивное. Обычно общество когда сплачивается? Тогда, когда есть беда. Все объединяются.

А здесь общество сплотилось вокруг радости, вокруг победы, вокруг лучшего. Действительно, у нашей молодежи появилась гордость за страну. У нас же раньше придешь в общество, а у нас всегда так, у нас все не так. Сейчас все говорят, что наша страна лучшая. Это просто изумительно. Самое главное, теперь это не растерять. И обязательно не утратить эти традиции, которые заложены были этой акцией, этим марафоном. Она должна меняться, она, конечно же, будет меняться в зависимости от повестки. И даже самое главное в ней не только песни и пляски, которые были замечательные, самое главное – это выезд на места и живой разговор с людьми. Вот тогда, когда люди будут видеть и смогут спокойно пообщаться и с министром, и с популярным телеведущим, и с космонавтом, и расспросить, поговорить, вот это и есть, что мы становимся все членами одной команды, одним социумом.