В Гродно и Могилёвской области прошли автопробеги в поддержку Александра Лукашенко

Автопробеги в поддержку Александра Лукашенко сегодня прошли в разных уголках страны. Эта инициатива стала продолжением реализованного в 2023 году проекта «Символ единства», организатором которого выступило общественное объединение «Патриоты Беларуси». Сегодня несколько сотен белорусов собрались в сердце столицы, чтобы прочувствовать дух единства. Такой мобильный флешмоб – первая искренняя реакция жителей на результаты голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи машин объединились для автопробега и по Могилевской области – лидеру по явке на президентских выборах. Это стало красивой точкой электоральной кампании. У каждого района свой маршрут, но общий лозунг – «Первый всегда Первый».

Для нас это такая дорогая и ценная для нашей семьи частица. Наша страна самая прекрасная. Мне удалось побывать во многих странах. И мне есть с чем сравнивать. Наш менталитет и единство, которые мы показали в очередной раз, – это дорогого стоит.

Автопробег для нашей семьи – это впервые. А нашего Президента мы поддерживаем – всегда, с самого начала. Поэтому мы только за него, за процветающую Беларусь, за наших детей, за будущих внуков. Мы хотим растить их на своей земле, чтобы они работали и жили в нашей прекрасной стране.

Мы выступаем за стабильность, за процветание нашей прекрасной страны. Чтобы дети жили, учились в школе и радовали нас. Время выбрало нас! За Батьку!

В Могилевском районе колонна стартовала от Буйничского поля и сделала несколько остановок у предприятий. На пути следования кортежа с государственной символикой участников автопробега поддерживали местные жители. Волна патриотического подъема ощущалась в каждом приветствии.

Мы очень довольны результатом. Мы голосовали за действующего главу государства. Огромное спасибо нашему Президенту. Как всегда, мы говорим, говорили и будем говорить, что Первый всегда Первый! Более 500 участников объединила патриотическая акция в Гродно. Люди поздравляли друг друга с состоявшимися выборами, а также радовались, что страна и дальше будет идти выбранным курсом, когда в приоритете – люди и их благополучие, сохранение общего исторического прошлого. Десятки машин, украшенные флагами, проехали по центральным улицам города, символизируя единство.

Лилия Кашенкова, первый секретарь Гродненской городской организации КПБ:

Мы поддержали политику нашего государства на перспективу, на пятилетку качества и лично нашего Президента.