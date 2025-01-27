Белорусы проголосовали за светлое будущее! Как прошли выборы в регионах страны?

Организованно, спокойно, слаженно и без происшествий – именно так характеризуют эту электоральную кампанию те, кто непосредственно участвовал в организации на местах, от избирательных комиссий до управлений внутренних дел и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, белорусы продемонстрировали свои лучшие качества – ответственность за будущее своей страны, рассудительность и даже мудрость, всегда присущую национальному характеру. Репортаж Кристины Протосовицкой. Содержательно белорусы выбрали курс и лидера страны на ближайшие 5 лет, а структурно продемонстрировали высокий уровень политической культуры и ответственности. Выборы 2025-го прошли конструктивно. Без нареканий и жалоб, демонстративных выпадов и скандалов.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Грубых нарушений и преступлений на участках для голосования не зарегистрировано. Я выражаю слова благодарности и признательности гражданам за правопослушное поведение, а также сотрудникам органов внутренних дел за достойное выполнение задач. Шесть регионов и столица оказались в поле пристального внимания и международных избирателей. Миссии работали в каждом уголке страны. Иностранные гости на личном опыте убедились в том, что президентская кампания прошла в соответствии с национальным и международным законодательством.

Ирина Целиковец, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Россия):

Мы можем четко констатировать, что замечаний, каких-то нареканий со стороны международных наблюдателей на территории Минской области не было выявлено, не было высказано ни одним наблюдателем. Мы только видели подготовленность участков, подготовленность самих членов комиссий, от районного уровня, от областного и самих участковых. Впервые обошлись без лицемерных заявлений ангажированных организаций. Таким мнением поделился председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Коледа, опыта которому не занимать – в электоральном процессе с 2001 года. Заявления те, что доносились из-за Западного Буга, слышал. Да и лицемерие западных структур изучил давно.

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии:

Представили БДИПЧ ОБСЕ, организация, которая, можно сказать, и создана для таких целей, чтобы наблюдать за выборами, давать свои рекомендации, с ними я неоднократно встречался на прошлых выборах, кампаниях. Хочу сказать, что в саму кампанию они ведут себя корректно, сколько помню наше общение, они даже комплементарно высказываются. Но когда заканчивается день голосования, тут же начинают прятать глаза, прятаться и выпускают заявления, которые основаны на одной точке зрения – оппонентов власти.