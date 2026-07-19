Новости по тегу #Дьюла Тюрмер

«Мы видим, что в Анкаре решили создать новый военный театр в странах Восточной Европы, включая и Венгрию».
«НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем», – отметили в студии.
О том, какой курс выберет новая венгерская власть и как изменится политический баланс в стране, поговорили с экспертом. Из Будапешта на связь вышел Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии.
«Я думаю, что и белорусы, и венгры не хотят быть вовлечены в войну. Мы выступаем против войны».
Что говорят международные наблюдатели? Почему ЦИК огласит финальный результат 3 февраля? За какие качества поддерживают Лукашенко? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
В частности, под ограничения попал глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. К этому фарсу присоединилась и Канада, огласив санкции против 10 физлиц и 12 организаций.
09 октября 2026 11:26
09 октября 2026 11:23
09 октября 2026 11:22
09 октября 2026 11:21
09 октября 2026 11:07
09 октября 2026 10:59
09 октября 2026 10:57
09 октября 2026 10:54