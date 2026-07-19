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Новости по тегу #Дьюла Тюрмер

От критики к единому фронту: Тюрмер об изменении позиции Венгрии по НАТО и ЕС
19 июля 2026 19:11

От критики к единому фронту: Тюрмер об изменении позиции Венгрии по НАТО и ЕС

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»
18 июля 2026 18:03

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»

Как Венгрия ответит на милитаризм ЕС и каковы перспективы отношений с Беларусью? Ответил эксперт
13 апреля 2026 17:11

Как Венгрия ответит на милитаризм ЕС и каковы перспективы отношений с Беларусью? Ответил эксперт

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер
26 октября 2025 19:17

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты
27 января 2025 18:27

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты

Венгрия не поддержала попытку ЕС вмешаться в выборы в Беларуси
27 января 2025 17:11

Венгрия не поддержала попытку ЕС вмешаться в выборы в Беларуси

Тюрмер: Запад хочет уничтожить сначала Россию, а потом идти в сторону Китая
29 мая 2024 21:17

Тюрмер: Запад хочет уничтожить сначала Россию, а потом идти в сторону Китая

Дьюла Тюрмер: венгерский народ поддерживает нынешних политиков, которые выступают за мир
26 октября 2023 19:39

Дьюла Тюрмер: венгерский народ поддерживает нынешних политиков, которые выступают за мир

Дьюла Тюрмер: Мы убеждаем Запад поддерживать Беларусь, потому что без неё не может быть мира
26 октября 2023 19:22

Дьюла Тюрмер: Мы убеждаем Запад поддерживать Беларусь, потому что без неё не может быть мира

Тюрмер: западные политики ищут выход из кризиса не в контактах с Беларусью и Россией, а в росте затрат на оборону
26 октября 2023 19:17

Тюрмер: западные политики ищут выход из кризиса не в контактах с Беларусью и Россией, а в росте затрат на оборону

Тюрмер: Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы
26 октября 2023 18:51

Тюрмер: Без диалога не сможем достичь мира. Надо сесть за стол переговоров, обсуждать дальнейшие вопросы

Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно
23 сентября 2023 10:31

Венгерский политик: вынуждены были ждать на польско-белорусской границе 6-7 часов, нам это непонятно