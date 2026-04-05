Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:

Какое бы количество лет нашим хоккеистам уже ни было, как бы тяжело ни было физически в условиях и работы, и социальной ответственности, и всего остального, мы два раза в неделю были в тренажерном зале, мы два раза в неделю занимались отдельно, плюс при этом еще и с командой Президента. Поэтому мы готовились к этому финалу основательно, понимали всю ответственность, и даже при этом всем нам было непросто.

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ. Читайте здесь.