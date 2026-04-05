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Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры

05 апреля 2026 18:31
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Команда Президента – в 17-й раз обладатель главного трофея Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Во втором матче финальной серии минчане вырвали победу у извечного соперника Минской области – 4:2 – и праздновали окончательную победу. К слову, первая шайба в ворота гостей влетела благодаря одному из ассистов главы государства.

Бомбардирскую гонку завершившегося сезона выиграл Андрей Костицын. Лучшим голкипером признан Степан Горячевских (команда Президента). Защитник – Александр Кудрявцев из Минской области и могилевчанин Матвей Винкевич.

Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты встречи. 

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры-2

Тяжело было играть. Минская область хорошо, достойно давала бой. Поэтому все понравилось. Классные эмоции.

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры-4

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси: 
Какое бы количество лет нашим хоккеистам уже ни было, как бы тяжело ни было физически в условиях и работы, и социальной ответственности, и всего остального, мы два раза в неделю были в тренажерном зале, мы два раза в неделю занимались отдельно, плюс при этом еще и с командой Президента. Поэтому мы готовились к этому финалу основательно, понимали всю ответственность, и даже при этом всем нам было непросто.

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ. Читайте здесь.

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры-6

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»: 
Все-таки это хоккей. Хоккей – это жизнь. Это одна, наверное, из самых лучших игр в мире, которая дает полное ощущение, что ты живешь, полный спектр адреналина, командной игры. Без такой поддержки, конечно же, тяжело было бы нам играть и находить мотивацию.

Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры-8

Очень люблю хоккей, эта игра самая лучшая!

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Артем Каркоцкий # Дмитрий Басков

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