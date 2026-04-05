Команда Президента – в 17-й раз победитель РХЛ! Собрали самые эффектные моменты решающей игры
Команда Президента – в 17-й раз обладатель главного трофея Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Во втором матче финальной серии минчане вырвали победу у извечного соперника Минской области – 4:2 – и праздновали окончательную победу. К слову, первая шайба в ворота гостей влетела благодаря одному из ассистов главы государства.
Бомбардирскую гонку завершившегося сезона выиграл Андрей Костицын. Лучшим голкипером признан Степан Горячевских (команда Президента). Защитник – Александр Кудрявцев из Минской области и могилевчанин Матвей Винкевич.
Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Тяжело было играть. Минская область хорошо, достойно давала бой. Поэтому все понравилось. Классные эмоции.
Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
Какое бы количество лет нашим хоккеистам уже ни было, как бы тяжело ни было физически в условиях и работы, и социальной ответственности, и всего остального, мы два раза в неделю были в тренажерном зале, мы два раза в неделю занимались отдельно, плюс при этом еще и с командой Президента. Поэтому мы готовились к этому финалу основательно, понимали всю ответственность, и даже при этом всем нам было непросто.
Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ. Читайте здесь.
Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Все-таки это хоккей. Хоккей – это жизнь. Это одна, наверное, из самых лучших игр в мире, которая дает полное ощущение, что ты живешь, полный спектр адреналина, командной игры. Без такой поддержки, конечно же, тяжело было бы нам играть и находить мотивацию.
Очень люблю хоккей, эта игра самая лучшая!