Что думают в Брюсселе после снятия санкций с «Беларуськалия»? Рассказал Грегор Шпицен

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: История со снятием белорусских санкций со стороны Вашингтона. Каким образом будет истолковано и будет ли истолковано с позиции экономической целесообразности в Брюсселе?

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Понятно, что любое снятие санкций с Беларуси истолковывается в Брюсселе очень негативно, поскольку отношения Минска и с самим Брюсселем, и со всеми европейскими столицами, конечно, оставляют желать лучшего. В целом политика Вашингтона по отношению к Минску, думаю, что в принципе, конечно же, не изменится резко и радикально, несмотря на все достигнутые договоренности, но сигнал, безусловно, очень позитивный.

И вообще, без белорусских удобрений, например, в Германии, без российских удобрений, особенно после того, как газ из России подорожал, не то что подорожал, просто исчез с рынка, и сейчас российский газ покупается транзитом, например, через Францию.

Игорь Позняк:

А помножим сюда еще и следствие ближневосточного конфликта.

Грегор Шпицен:

Ну на самом деле, по ближневосточному конфликту все не так плохо для Германии, потому что по удобрениям, если не ошибаюсь, по аммиаку, порядка трети только доставлялось из регионов Ближнего Востока, по карбамиду – где-то там в районе 20 %. Поэтому решающего, конечно, значения на рынок Германии это не оказывает. Но, безусловно, это также нужно принимать во внимание, когда будут приниматься какие-то политические решения.