Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?

Финальная неделя 2022 года выдалась действительно насыщенной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предлагаем вспомнить самые главные события за это время.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Последняя неделя года в рабочем графике главы государства стала по-настоящему праздничной. Но не праздной. Добрая предновогодняя традиция: президент России приглашает коллег по Содружеству на свою малую родину. Для саммита выбрана Президентская библиотека. Здесь выставка к 100-летию образования СССР. В канун легендарной даты прошлого проходит эта президентская встреча с прицелом на договоренности будущего. Каким оно будет? Среди всех глав государств вопрос адресуют именно белорусскому лидеру. Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?

Президенты не только под прицелом телекамер, но и в мировой повестке. Неформальный саммит – это не формальная встреча, весь мир понимает: главы государств приехали не только, как отметит Александр Лукашенко. Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы. Подробности здесь.

Обычно наш Президент поднимает самые острые вопросы интеграции. На этот раз эту роль сыграл Токаев. У Александра Лукашенко причин для критики не было. Всю союзную повестку согласовали заранее в Минске. Согласованность. Даже во время неформального саммита оба президента разместились в пригороде Питера – Стрельне. А семи часов общения, что называется, не хватило, поэтому на саммит президенты добирались в одном «Аурусе». Александру Лукашенко лично экскурсию по вечернему Питеру провел Владимир Путин.

Обычно новогоднюю суету нашему правительству придает Сектор газа. Но на этот раз стратегический вопрос согласован на высшем уровне. Сразу на три года. Поэтому галстуки можно ослабить, а у елки водить хороводы и даже вальсировать.

Александр Лукашенко – инициатор и покровитель молодежных идей, проектов, традиций государства. Этой, например, пять лет. Минский бал как олицетворение развития страны. О традициях независимости – и снова под камеры уже телефонов в руках детей. Главная елка страны. Тысячи счастливых лиц со всей Беларуси. Лукашенко: «Если ребенок улыбается, значит государство существует и общество здорово». Подробнее здесь.

В эти же самые минуты, когда Президент общался с детьми, в сторону Беларуси предательски летела ракета с территории Украины. Такого с середины XX века в истории страны не замечено. Ракетная атака в предновогодние дни. «Подарочек», проверка нашей боеспособности или просто неспособность управлять своей завистью, геополитическими эмоциями и собственной системой ПВО? В любом случае, белорусские военные среагировали. «Осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы». Минобороны и СК изучают место падения ракеты в Брестской области.

Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест. Мы к ним на тракторе даже не поехали, а они наши поля готовы ракетами перепахивать. Украина себя виновной не признает, мол, такое с их ракетами – мимо – уже не раз случалось. МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза.