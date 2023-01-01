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Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?

01 января 2023 19:19
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Финальная неделя 2022 года выдалась действительно насыщенной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предлагаем вспомнить самые главные события за это время.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Последняя неделя года в рабочем графике главы государства стала по-настоящему праздничной. Но не праздной. Добрая предновогодняя традиция: президент России приглашает коллег по Содружеству на свою малую родину. Для саммита выбрана Президентская библиотека. Здесь выставка к 100-летию образования СССР. В канун легендарной даты прошлого проходит эта президентская встреча с прицелом на договоренности будущего. Каким оно будет? Среди всех глав государств вопрос адресуют именно белорусскому лидеру.

Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-4

Президенты не только под прицелом телекамер, но и в мировой повестке. Неформальный саммит – это не формальная встреча, весь мир понимает: главы государств приехали не только, как отметит Александр Лукашенко.

Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы. Подробности здесь.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-7

Обычно наш Президент поднимает самые острые вопросы интеграции. На этот раз эту роль сыграл Токаев. У Александра Лукашенко причин для критики не было. Всю союзную повестку согласовали заранее в Минске. Согласованность. Даже во время неформального саммита оба президента разместились в пригороде Питера – Стрельне. А семи часов общения, что называется, не хватило, поэтому на саммит президенты добирались в одном «Аурусе». Александру Лукашенко лично экскурсию по вечернему Питеру провел Владимир Путин.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-10

Обычно новогоднюю суету нашему правительству придает Сектор газа. Но на этот раз стратегический вопрос согласован на высшем уровне. Сразу на три года. Поэтому галстуки можно ослабить, а у елки водить хороводы и даже вальсировать.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-13

Александр Лукашенко – инициатор и покровитель молодежных идей, проектов, традиций государства. Этой, например, пять лет. Минский бал как олицетворение развития страны. О традициях независимости – и снова под камеры уже телефонов в руках детей. Главная елка страны. Тысячи счастливых лиц со всей Беларуси.

Лукашенко: «Если ребенок улыбается, значит государство существует и общество здорово». Подробнее здесь.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-16

В эти же самые минуты, когда Президент общался с детьми, в сторону Беларуси предательски летела ракета с территории Украины. Такого с середины XX века в истории страны не замечено. Ракетная атака в предновогодние дни. «Подарочек», проверка нашей боеспособности или просто неспособность управлять своей завистью, геополитическими эмоциями и собственной системой ПВО? В любом случае, белорусские военные среагировали.

«Осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы». Минобороны и СК изучают место падения ракеты в Брестской области.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-19

Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест. Мы к ним на тракторе даже не поехали, а они наши поля готовы ракетами перепахивать. Украина себя виновной не признает, мол, такое с их ракетами – мимо – уже не раз случалось.

МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза.

Лукашенко: «Многие точки расставили над i». Какой была последняя неделя 2022-го у Президента?-22

Евгений Пустовой:
Наши военные среагировали. Услышат ли соседи дипломатов? Правда, с лиц скептиков и критиков ехидная улыбка сошла. Зато искренняя улыбка на лицах наших детей – будущего страны – есть.

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