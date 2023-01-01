Александр Солодуха в эфире СТВ. Премьера песни «Здесь берег твой»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» на СТВ заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» на СТВ заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.
Ольга Коршун, СТВ:
Мне осталось загадать желание и на счастье дернуть Деда Мороза за бороду. А вот и наш водитель. Раскрыли интригу. У нас в гостях Александр Солодуха. С Новым годом!
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
С новым счастьем!
Ольга Коршун:
Прекрасно справились сегодня и с ролью водителя, и с ролью Деда Мороза. И у вас есть подарок для наших зрителей. Это новая песня.
Александр Солодуха:
Да. Для вас, для вашего телеканала СТВ, для всего белорусского народа. «Здесь берег твой». Так называется новая песня. Моего самого близкого друга, человека, с которым мы уже 35 лет вместе. Наш популярный белорусский композитор Олег Елисеенков на стихи новой и для него, и для меня белорусской поэтессы из города Гродно Натальи Цвирко.
Ольга Коршун:
На этом мы завершаем программу, всего доброго, берегите себя. С Новым годом!
Подробнее в видеоматериале.
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