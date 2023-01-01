Александр Солодуха в эфире СТВ. Премьера песни «Здесь берег твой»

Ольга Коршун, СТВ:

Мне осталось загадать желание и на счастье дернуть Деда Мороза за бороду. А вот и наш водитель. Раскрыли интригу. У нас в гостях Александр Солодуха. С Новым годом!

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

С новым счастьем!

Ольга Коршун:

Прекрасно справились сегодня и с ролью водителя, и с ролью Деда Мороза. И у вас есть подарок для наших зрителей. Это новая песня.