Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»

Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елка с участием главы государства – современная традиция Беларуси. Это красочная кульминация предновогодней благотворительной акции «Наши дети». На Главную елку страны пригласили более 2 тысяч ребят. Среди них дети-сироты, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, наши маленькие гости из Донбасса.
Президент признался, что выступать перед малышами – непростая работа для взрослого. В канун Нового года Александр Лукашенко пожелал ребятам исполнения желаний. И подчеркнул: для него и других взрослых белорусов чрезвычайно важны спокойствие и безопасность каждого ребенка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти праздничные дни все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками. Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит государство существует и общество здорово. Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, а помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю.
На пороге каждого Нового года во Дворце Республики детям показывают добрую и поучительную сказку. В этот раз маленькие зрители увидели представление «Созвездие зубра», сюжет которого основан на традиционных белорусских ценностях. На этом благотворительная акция не завершается. Добрые дела перейдут в новый 2023-й. Александр Лукашенко призвал и детей, и взрослых окружить заботой пожилых людей. Марафон добра будет шагать по стране вплоть до Старого Нового года.
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