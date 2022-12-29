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Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»

29 декабря 2022 10:45
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Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»-1

Елка с участием главы государства – современная традиция Беларуси. Это красочная кульминация предновогодней благотворительной акции «Наши дети». На Главную елку страны пригласили более 2 тысяч ребят. Среди них дети-сироты, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, наши маленькие гости из Донбасса.

Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»-4

Президент признался, что выступать перед малышами – непростая работа для взрослого. В канун Нового года Александр Лукашенко пожелал ребятам исполнения желаний. И подчеркнул: для него и других взрослых белорусов чрезвычайно важны спокойствие и безопасность каждого ребенка.

Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти праздничные дни все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками. Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности.  Если ребенок улыбается, значит государство существует и общество здорово. Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, а помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю.

Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»-10

На пороге каждого Нового года во Дворце Республики детям показывают добрую и поучительную сказку. В этот раз маленькие зрители увидели представление «Созвездие зубра», сюжет которого основан на традиционных белорусских ценностях. На этом благотворительная акция не завершается. Добрые дела перейдут в новый 2023-й. Александр Лукашенко призвал и детей, и взрослых окружить заботой пожилых людей. Марафон добра будет шагать по стране вплоть до Старого Нового года.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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