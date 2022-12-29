Лукашенко: «Если ребёнок улыбается, значит государство существует и общество здорово»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В эти праздничные дни все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками. Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит государство существует и общество здорово. Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, а помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю.