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МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза

29 декабря 2022 16:49
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Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

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МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза-1

Как сообщает военное ведомство, предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300. Их обнаружили вблизи поселка Горбаха Ивановского района.

Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест.

МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех.

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# Беларусь-Украина # общество # Григорий Азарёнок # Анатолий Глаз # Игорь Кизим # Александр Лукашенко # Фотофакт

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