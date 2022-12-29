МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза

Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех.