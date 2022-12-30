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Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?

30 декабря 2022 07:36
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Новости Беларуси. Вот уже сутки в центре нашего внимания находится ситуация в связи с падением украинской ракеты на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай беспрецедентный. Невнятные комментарии Киева и реакция нашей стороны, новые подробности расследования произошедшего.  

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?-1

Вернемся к хронологии. В четверг, 29 декабря, примерно в 10:00 средствами радиолокационной разведки была обнаружена воздушная цель, двигавшаяся со стороны Украины.  

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?-4

Ракету С-300 уничтожили сразу после пересечения Государственной границы. О случившемся немедленно был проинформирован Президент. В Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле работала следственная группа, представители МВД, Министерства обороны.  

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?-7

Кирилл Казанцев, начальник зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси:  
Как отмечалось ранее военным ведомством, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитноуправляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины.  

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?-10

МИД потребовал от украинской стороны провести тщательное расследование инцидента с упавшей в Беларуси ракетой, привлечь к ответственности виновных, а также принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех.  

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# ЧП # общество # Кирилл Казанцев # Фотофакт

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