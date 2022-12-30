Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?

Новости Беларуси. Вот уже сутки в центре нашего внимания находится ситуация в связи с падением украинской ракеты на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай беспрецедентный. Невнятные комментарии Киева и реакция нашей стороны, новые подробности расследования произошедшего.

Вернемся к хронологии. В четверг, 29 декабря, примерно в 10:00 средствами радиолокационной разведки была обнаружена воздушная цель, двигавшаяся со стороны Украины.

Ракету С-300 уничтожили сразу после пересечения Государственной границы. О случившемся немедленно был проинформирован Президент. В Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле работала следственная группа, представители МВД, Министерства обороны.