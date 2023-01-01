Лукашенко: «Будем свято хранить свой суверенитет». Итоги 2022-го – самые яркие высказывания Президента

Новости Беларуси. Каждому на своем месте нужно делать все возможное, чтобы мы крепко стояли на своей земле. За прошедшие два года мы действительно поняли, что мы не желаем друг другу зла, у всех нас общая цель – сохранение суверенной независимой Беларуси. Глава государства как мудрый политик прекрасно знает, что на одной опоре долго не устоишь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги 2022 года подвела наш политический обозреватель Алена Сырова.

Дорогие соотечественники! Ушедший год был очень разным. Многие не всегда успевали понимать происходящее, но благодаря откровенности нашего Президента (такая среди политиков особенно высокого ранга – редкость) мы из первоисточника знали о том, что происходит и как мы будем действовать в случае если. С февраля чаще других глава государства общался с представителями силового блока. Обстановка вокруг страны обязывает. Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю.

Неизменной оставалась позиция Александра Лукашенко и по работе экономики страны. Не нужно смотреть на пакеты с пакетами санкций, нужно укреплять себя изнутри, чтобы эта удавка не возымела желанного эффекта. Говорил об этом и в залах Дворца Независимости, и на международных площадках. Но душевнее всего эти посылы звучали в полях, где каждый день идет битва за урожай. «Даже я уже в это верю». Лукашенко высказался о проблеме мирового голода. Подробнее здесь.

О ценности нашей истории, каждого ее периода в Год исторической памяти Президент говорил со старшеклассниками на открытом уроке. Откровенно, местами остро, отцы и дети. Важно – это не было лекцией, это был диалог, давший возможность сделать определенные выводы и взрослым, и детям. Александр Лукашенко: «Лимит войн и революций исчерпан». Читайте здесь.

Все это с единственной целью – сохранить нашу привычную и любимую такой, какой мы ее уже знаем десятилетия независимости. О незыблемости суверенитета и праве быть хозяевами на своей земле глава государства говорит в знаковые даты: День Победы, День Независимости и уже второй год кряду в День народного единства, 17 сентября. Мы больше не стесняемся самих себя.