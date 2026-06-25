Юристы ФПБ проведут выездные правовые приемы по всей Беларуси

Юристы ФПБ сегодня, 25 июня, проведут выездные правовые приемы по всей стране – по традиции последнего четверга месяца. С 2026 года такие приемы проходят без летней паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов:

На прошлом приеме обращались молодые специалисты по вопросам их трудоустройства. Поэтому в этот период можно обращаться по вопросам работы молодых специалистов, их трудоустройства, гарантий, их выплат, которые им предусмотрены законодательством. Молодые специалисты могут обращаться на правовые приемы к профсоюзным юристам.

Подробности о месте и времени приемов – на сайтах областных объединений профсоюзов. Чем раньше человек обращается за консультацией, тем проще предотвратить трудовой спор. Так, в Могилевской области работника пытались привлечь к ответственности за отказ выполнять не предусмотренную должностью работу. Юрист разъяснил – наниматель не вправе требовать такой работы, а отказ от нее не является нарушением дисциплины.

В Гродненской области юрист помог молодому специалисту получить положенный налоговый вычет – нанимателю рекомендовали пересчитать зарплату. Разъяснили и другое: выпускникам по распределению испытательный срок не устанавливается.