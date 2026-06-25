Нигерия демонстрирует один из самых заметных притоков иностранного капитала за последние годы. В первом квартале 2026-го страна привлекла более 10 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Рост связывают с экономическими реформами, включая либерализацию валютного рынка и отмену топливных субсидий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако на уровне малого бизнеса изменения проявляются постепенно. Почти 95 % поступивших средств – портфельные инвестиции, которые направляются в краткосрочные финансовые инструменты. Эксперты отмечают: возвращение капитала – позитивный сигнал, но для ощутимого эффекта на рынке труда и в производственных секторах требуется больше долгосрочных вложений.

Майкл Олатунджи, владелец типографии: Я не думаю, что мы реально что-то получаем от всех этих инвестиций. Главная проблема – электричество и высокая стоимость тарифов. Мы в группе А, а там цены очень высокие. Если переходить на генератор, топливо тоже не по карману. Плюс дорогие кредиты – до них просто не добраться из-за процентов.

Исаак Ботти, экономист:

Практически весь этот приток – через рынок капитала, через облигации и другие инструменты, которые выпускает государство. В реальную экономику идет около 1,3 % этой суммы. Это заметно, но на этом нельзя строить устойчивый рост и процветание.

Страна продолжает работу над реформами, которые должны улучшить инфраструктуру, снизить риски для бизнеса и укрепить доверие к экономике. По оценкам специалистов, именно такие шаги позволят постепенно переводить быстрый капитал в реальные инвестиции, создающие рабочие места и поддерживающие устойчивый рост.