«Осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы». Минобороны и СК изучают место падения ракеты в Брестской области

Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы находимся в деревне Горбаха, Брестская область, Ивановский район. И сегодня здесь как гром среди ясного неба прозвучал сильный взрыв. Известно, что летела украинская ракета С-300. И наше ПВО сработало, защитило Беларусь и сбило ее. Мы находимся рядом с ней, это основная часть, тулово так называемое, там боекомплект, это «мозги» ракеты. С самого утра здесь работают наши специалисты. Это и Министерство обороны, и МВД, и Следственный комитет.