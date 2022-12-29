«Осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы». Минобороны и СК изучают место падения ракеты в Брестской области
Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства.
По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся в деревне Горбаха, Брестская область, Ивановский район. И сегодня здесь как гром среди ясного неба прозвучал сильный взрыв. Известно, что летела украинская ракета С-300. И наше ПВО сработало, защитило Беларусь и сбило ее. Мы находимся рядом с ней, это основная часть, тулово так называемое, там боекомплект, это «мозги» ракеты. С самого утра здесь работают наши специалисты. Это и Министерство обороны, и МВД, и Следственный комитет.
Командир зенитного ракетного дивизиона:
В ходе выполнения задач боевого дежурства сегодня около 10:00 средствами радиолокационной разведки дивизиона была обнаружена воздушная цель, движущаяся со стороны Украины. В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения государственной границы и входа ее в наше воздушное пространство была уничтожена в районе агрогородка Горбаха Ивановского района.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы. Подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований.
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