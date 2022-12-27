Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьём – мы обсудили очень многие вопросы

В Петербурге завершился неформальный саммит СНГ. Сегодня, 27 декабря, еще до встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин успели пообщаться в Русском музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрана уникальная коллекция произведений искусства. Интерьеры во многом и задавали тон дружественной беседы. Она стала продолжением вчерашнего разговора. Встреча лидеров стран СНГ длилась около семи часов. Что касается взаимодействия Беларуси и России, то обсуждались самые важные вопросы союзной интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр. Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели. Ну и если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над «и», продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить по серьезным делам». Лукашенко и Путин пообщались в Русском музее.

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