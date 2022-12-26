Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?

Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы. Неформальный саммит Содружества не предполагает громких заявлений для прессы. Но уже при входе в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина журналисты по традиции попросили немного задержаться белорусского лидера. Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Это уже добрая политическая традиция для лидеров стран СНГ встречаться лично в канун Нового года и подводить итоги уходящего. Как водится, Владимир Путин пригласил своих коллег на неформальный саммит в свой родной город. Правда, справедливости ради, в нынешнем году в таком формате главы государств уже встречались, и совсем недавно. И вот спустя пару месяцев – Президентская библиотека.

Главы государств к месту проведения саммита приезжали очень сосредоточенными. Хоть встреча и неформальная, но это не значит, что повестка праздничная. У каждой из стран есть наболевшие вопросы. Как всегда самым общительным оказался Александр Лукашенко. Президент Беларуси на таких встречах – единственная надежда журналистов на то, чтобы получить если не громкое заявление, то хотя бы ответ на вопросы, даже самые простые.

Каким будет 2023-й, Александр Григорьевич? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самым удачным, не переживайте!

– Александр Григорьевич, вам не холодно?

– Я же питерский.

– Как настроение?

– Среднее.