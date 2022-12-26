Неформальная встреча глав СНГ. Чего добились страны за 2022-й и каким будет наступающий год по мнению Лукашенко?
Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы.
Неформальный саммит Содружества не предполагает громких заявлений для прессы. Но уже при входе в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина журналисты по традиции попросили немного задержаться белорусского лидера.
Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Это уже добрая политическая традиция для лидеров стран СНГ встречаться лично в канун Нового года и подводить итоги уходящего. Как водится, Владимир Путин пригласил своих коллег на неформальный саммит в свой родной город. Правда, справедливости ради, в нынешнем году в таком формате главы государств уже встречались, и совсем недавно. И вот спустя пару месяцев – Президентская библиотека.
Главы государств к месту проведения саммита приезжали очень сосредоточенными. Хоть встреча и неформальная, но это не значит, что повестка праздничная. У каждой из стран есть наболевшие вопросы.
Как всегда самым общительным оказался Александр Лукашенко. Президент Беларуси на таких встречах – единственная надежда журналистов на то, чтобы получить если не громкое заявление, то хотя бы ответ на вопросы, даже самые простые.
Каким будет 2023-й, Александр Григорьевич?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самым удачным, не переживайте!
– Александр Григорьевич, вам не холодно?
– Я же питерский.
– Как настроение?
– Среднее.
И хоть глава государства позже пояснил, мол, к Новому году настроение по нарастающей улучшается, пытливые умы попытались разглядеть в этом иные смыслы. Тем более на публике лидеры были непривычно немногословны и сдержаны в эмоциях.
Дальше главы государств продолжили общение с глазу на глаз. Об итогах этого саммита наверняка узнаем уже в новом году, который в СНГ решено объявить Годом русского языка, а Петербург – культурной столицей. Очередной же официальный саммит запланирован на 2023 год в Бишкеке.
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