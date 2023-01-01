370 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу. Почему западным политикам это невыгодно?

Новости Беларуси. Действительно, 2022-й был удивительный: если раньше белорусы на уикенды ездили во всякие «Акрополисы» и «Злоты Терассы», то в прошлом году наметилось реверсивное движение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Безвиз для литовцев, поляков, латышей стал поводом не только открыть для себя настоящую Беларусь, но и отправиться на шопинг. За время безвизового режима нашу страну посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза. И вот в канун Нового года соседям пришла благая весть. Президент поддержал предложение МИДа продлить безвиз на 2023-й. Наш гродненский корпункт почти весь год встречал гостей на границе и наблюдал за их маршрутами по стране. Подробности у нашего корреспондента Галины Буро.

Новогодние дни. Пункт пропуска «Привалка», белорусско-литовская граница. На въезд и на выезд – десятки автомобилей с номерами Евросоюза. После собственных белорусских каникул Олекс возвещается домой. Жена родом из Гродно, он из Латвии, но живут они в Бельгии. В Беларусь приезжает часто и только по безвизу – это удобно. Мужчина – тренер по спортивной гимнастике. С нашей страной у него давние спортивные связи, которые нынче для Евросоюза стали вне закона.

Олекс, турист (Латвия):

Что касается соревновательного аспекта, к сожалению, закрыто на такие замки и далеко не по белорусской вине, далеко. Исключительно это непонятная акция. Для чего и кому это надо? Пройдет время, мы узнаем, кому это надо. Это практически как вытащить батарейки из часов, они перестанут идти. Вот чего добились. И притом добились это сознательно некие люди. А спортсмены хотят, тренера хотят. И не надо изучать Беларусь по СМИ, я очень много слушаю СМИ, которые негатив говорят. На самом деле Беларусь – это открытая страна. И открыта для людей.

И благодаря такой открытости литовец Римас, признается, и выживает. Каждую неделю по безвизу ездит в Гродненский район в магазины и за топливом. Цены ниже. А это существенно для человека, у которого группа инвалидности, маленькая пенсия и никаких льгот в собственной стране. Правда, мужчина то и дело сталкивается с проблемами от своих же: в Литве запретили страховки для выезда в Беларусь, а контролирующие службы откровенно угрожают.

Римас, турист (Литва):

Молоко у вас дешевле, белый хлеб. А больше ничего не покупаю. Не разрешают наши. И мясо, и колбаса вкусная, нельзя в Литву ввозить. С вашей стороны нет, а с нашей – не хотят, чтобы мы ездили. Только как пересекаешь границу, тогда: «Зачем возите туда деньги?»

– А вы не боитесь в Беларусь ездить?

– Нет, а чего бояться? Я же не преступник.

– Говорят, вербуют тут?

– Да политиков только вербуют.

И это еще раз подтверждает: западным политикам белорусский безвиз как кость поперек горла. Им невыгодно, чтобы люди своими глазами увидели Синеокую, ведь реальная картинка противоречит их пропаганде. В Литве блокируют белорусские сайты, запугивают нашими спецслужбами, Латвия установила лимит на выезды в Беларусь, ввела запреты на покупку в нашей стране нефтепродуктов (ведь это угроза их экономике). Правда, меры не срабатывают. Люди все равно едут. А сказки о кровавом белорусском режиме развенчивают благодаря безвизовому режиму.

Галина Буро, корреспондент:

Пересечение границы без лишних формальностей иностранцы оценили. Цифры говорят за себя: за время действия безвиза нашу страну посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза, из них более 70 % – это литовцы, около 20 % – латыши и 10 % въезжающих – это поляки. Президент Александр Лукашенко поддержал продление с Нового года безвиза для жителей Польши, Литвы и Латвии. Воспользоваться им граждане могут неограниченное количество раз, но суммарно не должны больше 90 суток в год находиться на нашей территории. Никаких тестов ПЦР не требуется, лишь паспорт, медицинская и транспортная страховки, которую, раз та же Литва не выдает, можно оформить прямо на белорусском пункте пропуска.

Надежда Масевич, официальный представитель Гродненской пограничной группы:

Необходимо помнить, что граждане Польши могут пересекать государственную границу в безвизовом порядке только на белорусско-польском участке государственной границы. В то время как граждане Литвы, Латвии могут воспользоваться этим правом на всем прибалтийском участке.

Приезжают в Беларусь и более западные гости. Например, с жителем Германии Александром Диком мы познакомились летом, когда вместе с милиционерами проводили акцию по раздаче воды туристам в жару. Мужчина рассказал, что уже 30 лет живет в Германии и как европейские санкции негативно отразились на его предприятии, которое 10 лет сотрудничало с «Беларуськалием». Плохо работают, чтобы поменьше ездили». Какие очереди на границах и как сотрудники ГАИ встречают туристов? И пока Беларусь стремится к нормальным добрососедским отношениям, Евросоюзу все неймется. На фразу «давайте жить дружно» отвечают, как те мыши из «Кота Леопольда» – пакостями. И это видят сами люди.