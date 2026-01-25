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Новости по тегу #Михаил Ботников

Осуществление мечты – в Минске открыли Центр для пляжных видов спорта
25 января 2026 20:17

Осуществление мечты – в Минске открыли Центр для пляжных видов спорта

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу
07 апреля 2025 18:50

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу

«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ
27 февраля 2024 13:17

«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»
11 августа 2023 10:39

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»

«Прошли катком и победили». Как наши футболисты-пляжники пробились на ЧМ? Рассказали Иван Константинов и Михаил Ботников
16 июля 2023 18:05

«Прошли катком и победили». Как наши футболисты-пляжники пробились на ЧМ? Рассказали Иван Константинов и Михаил Ботников

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?
22 марта 2023 20:20

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?

В чём белорусская сборная по пляжному футболу превосходит бразильцев – рассказал председатель федерации
12 марта 2023 19:19

В чём белорусская сборная по пляжному футболу превосходит бразильцев – рассказал председатель федерации