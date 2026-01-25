Новости по тегу #Михаил Ботников

Это многофункциональный объект, где теперь будет базироваться национальная команда по пляжному футболу и волейболу.
Чем людей привлекает пляжный футбол? Какие «болячки» есть у игровых видов спорта? Почему привыкать к медалям нельзя? И как коснулись клубы изменения в финансировании? Ответы искали гости и ведущие ток-шоу «По существу».
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