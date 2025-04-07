Хомич: изменения в системе поддержки в спорте направлены на создание равных условий для всех

Юрий Хомич, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома: Изменения идут для того, чтобы всем сделать равные условия. Здесь выходит на второй план то, как работает клуб, как работают спортивные школы и как детки растут. Поэтому, если у всех клубов будут равные условия, я считаю, что это будет большим прогрессом.

Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва, заместитель председателя общественной организации «Белорусская федерация гандбола»:

Сложно обсуждать, когда на высшем уровне принимаются какие-то определенные решения. 10 лет никаких изменений, но Брест по количеству проживающих – около 300-350 тысяч. Минск – 2 миллиона. Умножаем на 6 – получаем то, что есть. Нельзя сравнивать регионы и Минск. Минск – это большой город с большими возможностями, с другим финансированием. Без такой поддержки, возможно, будет сложно. Регионы жили за счет финансирования бюджета. Здесь тот же самый бюджет, но было проще финансировать детско-юношескую спортивную школу.

Если я возьму Брест, гандбол, я задаюсь вопросом, а где детско-юношеская спортивная школа? Где завтрашний день? Где традиции? Сергей Рутенко, о котором вы говорили, «Сьюдад-Реаль» выигрывает огромное количество лиг чемпионов. Это проект-однодневка. Деньги вложили, собрали символическую сборную мира, они хорошо выступили, классно сыграли, всем хорошо, зрители. Деньги закончились – где «Сьюдад-Реаль»? Кто-нибудь это знает? Нет. «СКА-Минск» всю жизнь играл своими воспитанниками, продолжает это делать до сих пор, не имея такого финансирования, как в футболе или в хоккее, но в то же время там есть школа, там 700 детишек, там есть традиции – это один из величайших клубов, который на сегодня – бренд. «Динамо-Минск» есть в Музее славы? Есть «Барселона», есть «СКА-Минск». Этим тоже нужно гордиться.