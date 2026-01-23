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Новости по тегу #Андрей Барбашинский

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества
23 января 2026 20:46

«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу
07 апреля 2025 18:50

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу

Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения
07 апреля 2025 17:09

Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения

Хомич: изменения в системе поддержки в спорте направлены на создание равных условий для всех
07 апреля 2025 16:47

Хомич: изменения в системе поддержки в спорте направлены на создание равных условий для всех

Грандиозно, красиво, зрелищно – в Пружанах завершается юбилейный XX фестиваль «Вытокi»
08 июня 2024 18:10

Грандиозно, красиво, зрелищно – в Пружанах завершается юбилейный XX фестиваль «Вытокi»

«О нас узнают через спорт или через войну». Олимпийский чемпион о развитии гандбола в Беларуси
17 ноября 2023 17:46

«О нас узнают через спорт или через войну». Олимпийский чемпион о развитии гандбола в Беларуси

«Чем больше давление, тем больше противодействие». Как белорусские спортсмены противостоят санкциям?
26 мая 2023 19:40

«Чем больше давление, тем больше противодействие». Как белорусские спортсмены противостоят санкциям?

«Не будет играть наш гимн – это абсурдно». Зачем МОК пытается устранить белорусских и российских спортсменов?
26 мая 2023 19:33

«Не будет играть наш гимн – это абсурдно». Зачем МОК пытается устранить белорусских и российских спортсменов?

Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов
18 июня 2022 14:21

Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей
04 июня 2021 22:17

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»
15 мая 2021 19:33

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

Андрей Барбашинский: «Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали»
26 мая 2019 19:21

Андрей Барбашинский: «Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали»