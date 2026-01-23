Новости по тегу #Андрей Барбашинский

«Кричали мое имя, я слышал это еще далеко до того, как я подъеду. Очень круто».
Чем людей привлекает пляжный футбол? Какие «болячки» есть у игровых видов спорта? Почему привыкать к медалям нельзя? И как коснулись клубы изменения в финансировании? Ответы искали гости и ведущие ток-шоу «По существу».
«Есть селекционеры, человек, который в клубе, в школе отвечает за сборы, за проведение просмотровых сборов, на этой основе проводятся сборы, отбираются дети».
«Нельзя сравнивать регионы и Минск. Минск – это большой город с большими возможностями, с другим финансированием».
08 октября 2026 09:01
08 октября 2026 08:58
08 октября 2026 08:41
08 октября 2026 08:35
08 октября 2026 08:31
08 октября 2026 08:18
08 октября 2026 08:15
08 октября 2026 07:53