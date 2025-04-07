У кого есть богатый спонсор, у того зарплаты выше – Дорохович о поддержке спортивных клубов

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы говорим сейчас про поддержку бюджета, про деньги, которые налогоплательщики передали в бюджет, и мы поддерживаем тот или иной клуб. Но ведь никто не мешает этому клубу показывать хорошую игру и зарабатывать на продаже игроков, на том, что будут продавать билеты, на рекламе. Никто же не мешает. Поэтому сегодня нужно говорить о том, что мы создаем равные условия. Не надо сегодня клубу думать, бегать по спонсорам. Он получит определенную сумму из бюджета, а все остальную ему никто не запрещает заработать.
Алена Сырова, СТВ:
Просто раньше это была одна сумма. Я понимаю, краеугольный камень в том, что условный «Беларуськалий» финансирует свой клуб...
Александр Дорохович:
Совершенно верно. У «Беларуськалия» другие возможности. Он может себе позволить дать большие деньги своему клубу.
Кирилл Казаков, СТВ:
У БМЗ свой клуб, да?
Александр Дорохович:
Совершенно верно. И здесь идет не зависимость от результата, а идет – у кого есть богатый спонсор, у того зарплаты выше.
Алена Сырова:
О каком мы результате говорим? Результат – зарплата хоккеиста, футболиста или любого другого спортсмена? Или результат в игре? По идее, спортсмен должен быть мотивирован спортивным азартом и жаждой победы. А вы говорите о том, что было достаточно получать просто хорошую зарплату и можно сидеть.
Александр Дорохович:
Многие сидели на скамейках запасных, а заработная плата была достаточно высокая.