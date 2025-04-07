В Беларуси снова зима! Как устраняют последствия весенних снегопадов?
Опять метель. Апрельская зима вошла во все чаты, подняла рейтинги блогеров в соцсетях и добавила работы коммунальщикам, которые уже успели сменить лопаты на метлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах циклон «Зион» еще и обеспечил блэкаут. Энергетики бросили все силы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома.
Как встретили стихию в Могилевской области и кто разгребал последствия весенних сугробов? Узнавала Марина Кишкурно.
Главный удар апрельской стихии приняла на себя Могилевская область. Рекордные 27 сантиметров снежного покрова, пробки на дорогах и сотни населенных пунктов без электричества. На помощь могилевским специалистам пришли коллеги из других областей. Витебский регион направил на подмогу две бригады – всего 26 человек, а также спецтехнику и передвижные дизельные электростанции.
Сотрудники коммунальных служб непогоду встретили во всеоружии. Почти 300 человек расчищали остановочные пункты, лестницы и дворы. На счету спасателей за минувшие выходные более 40 выездов. Они убирали упавшие деревья с трасс, а в деревне Подгорье помогли из сугроба выбраться скорой.
Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
Автомобиль скорой застрял в снегу. Спасатели извлекли скорую из снежного плена. В деревне Углата Осиповичского района в помощи нуждалась 73-летняя женщина, которая находится на аппарате ИВЛ. Из-за отсутствия электричества жизнь пенсионерки оказалась под угрозой. Работники МЧС подключили резервный генератор для обеспечения работы медицинского аппарата.
На Витебский регион снегопад обрушился еще ночью и не оставил специалистов без работы. Первые машины выехали на маршрут еще до рассвета. А днем количество и людей, и техники возросло.
Улицы областного центра расчищают более 20 единиц техники, задействованы почти 100 сотрудников ЖКХ. Специалисты уверяют: погода не застала врасплох. О ней предупреждали метеорологи. Поэтому коммунальщики заблаговременно подготовились к возможным последствиям.
Сергей Старовойтов, главный инженер государственного предприятия «Гордормост»:
С 1 апреля у нас уже вся техника была переоборудована на летнее содержание. Ежедневно мы отслеживаем прогноз погоды. И вот в четверг, когда увидели, что прогнозируются неблагоприятные погодные условия, начали обратно переоборудовать технику для зимнего содержания и устанавливать снегоочистительное оборудование, пескоразбрасывательное.
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