В Беларуси снова зима! Как устраняют последствия весенних снегопадов?

Опять метель. Апрельская зима вошла во все чаты, подняла рейтинги блогеров в соцсетях и добавила работы коммунальщикам, которые уже успели сменить лопаты на метлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах циклон «Зион» еще и обеспечил блэкаут. Энергетики бросили все силы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома. Как встретили стихию в Могилевской области и кто разгребал последствия весенних сугробов? Узнавала Марина Кишкурно.

Главный удар апрельской стихии приняла на себя Могилевская область. Рекордные 27 сантиметров снежного покрова, пробки на дорогах и сотни населенных пунктов без электричества. На помощь могилевским специалистам пришли коллеги из других областей. Витебский регион направил на подмогу две бригады – всего 26 человек, а также спецтехнику и передвижные дизельные электростанции. Сотрудники коммунальных служб непогоду встретили во всеоружии. Почти 300 человек расчищали остановочные пункты, лестницы и дворы. На счету спасателей за минувшие выходные более 40 выездов. Они убирали упавшие деревья с трасс, а в деревне Подгорье помогли из сугроба выбраться скорой.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

Автомобиль скорой застрял в снегу. Спасатели извлекли скорую из снежного плена. В деревне Углата Осиповичского района в помощи нуждалась 73-летняя женщина, которая находится на аппарате ИВЛ. Из-за отсутствия электричества жизнь пенсионерки оказалась под угрозой. Работники МЧС подключили резервный генератор для обеспечения работы медицинского аппарата. На Витебский регион снегопад обрушился еще ночью и не оставил специалистов без работы. Первые машины выехали на маршрут еще до рассвета. А днем количество и людей, и техники возросло.

Улицы областного центра расчищают более 20 единиц техники, задействованы почти 100 сотрудников ЖКХ. Специалисты уверяют: погода не застала врасплох. О ней предупреждали метеорологи. Поэтому коммунальщики заблаговременно подготовились к возможным последствиям.