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В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ

07 апреля 2025 18:00
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С 8 апреля экзамен на водительские права в ГАИ начнут принимать по-новому. Так, на площадке теперь необходимо будет выполнить не два, а три элемента, которые определит экзаменатор. Касательно вождения в городе в интернете появилась информация, что оцениваться будет также прохождение только трех элементов вместо 8. Однако это не совсем так, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ-2

В ГАИ пояснили, что в ходе испытания будут проверять не только выполнение основных маневров, но и тех, которые экзаменуемый будет совершать попутно. Например, проезд пешеходного перехода, перекрестков, остановочных пунктов и не только. 

К слову, изменения коснутся не только новичков, но и опытных водителей, которые хотят получить дополнительную категорию или должны пройти экзамен по истечении срока лишения прав. Так, например, водителям легковушек для получения категории C не придется больше сдавать площадку и только «город». 

В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси:
Сотрудниками и специалистами Госавтоинспекции приниматься экзамены на право управления транспортными средствами будут в соответствии с внесенными изменениями в постановлении №67 Министерством внутренних дел. Основные изменения, которые изложены в этом постановлении – это упразднение сдачи практического экзамена на площадке водителей в случае, если у них есть категория B на категорию C. Обязательные три элемента для сдачи в городе – это разворот на нерегулируемом перекрестке, совершение левого поворота на перекрестке и движение с максимально разрешенной скоростью в потоке с соблюдением необходимой дистанции безопасного движения.

Все изменения направлены в первую очередь на повышение качества подготовки водителей. Детально изучив ситуацию, специалисты пришли к выводу, что с первой попытки испытания в ГАИ проходят порядка 40 % экзаменуемых. В то же время число аварий с участием новоиспеченных водителей, стаж которых не превышает двух лет, за прошлый год выросло на 15 %. Нововведения позволят не только «прокачать» навыки молодых водителей, но и оптимизировать прием квалификационных экзаменов. А это значит, что «пропуск» на белорусские дороги получат лишь те, кто за рулем не теряет головы.

# Виктор Ротченков # ГАИ # Водительские права

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