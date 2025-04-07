В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ

С 8 апреля экзамен на водительские права в ГАИ начнут принимать по-новому. Так, на площадке теперь необходимо будет выполнить не два, а три элемента, которые определит экзаменатор. Касательно вождения в городе в интернете появилась информация, что оцениваться будет также прохождение только трех элементов вместо 8. Однако это не совсем так, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ пояснили, что в ходе испытания будут проверять не только выполнение основных маневров, но и тех, которые экзаменуемый будет совершать попутно. Например, проезд пешеходного перехода, перекрестков, остановочных пунктов и не только. К слову, изменения коснутся не только новичков, но и опытных водителей, которые хотят получить дополнительную категорию или должны пройти экзамен по истечении срока лишения прав. Так, например, водителям легковушек для получения категории C не придется больше сдавать площадку и только «город».