Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Юрий Хомич, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
У нас есть один в Высшей лиге клуб областного подчинения – это и хоккейный, и футбольный, и у них заключены договоры с каждой детско-юношеской спортивной школой. Их функционеры выезжают в район и смотрят на этих детей. И если он подает какие-то надежды, ему уже дарится (образно) маечка с «Динамо-Брест», он себя ассоциирует. У нас позиция такая в области, что каждый ребенок из любого районного центра, где есть ледовые площадки, у нас их восемь, должен мечтать попасть в хоккейный клуб «Брест». В футболе – в футбольный клуб «Брест». И потом уже – в национальную команду Республики Беларусь. То есть мы должны в области все собрать всех.
Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:
Если селекция проводится и в этих маленьких ДЮСШ, и благодаря селекционной работе детки могут достичь уровня «Динамо-Бреста», национальной сборной, СКА.
Юрий Хомич:
Мы работаем с каждой школой, с каждым тренером. Все тренеры – по возрастам, знают тренера в определенном районе. На регулярной основе проводятся сборы. Сборы обычно проводятся в течение года.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это модное слово «скауты» на уровне области работает?
Александр Невдах, директор футбольного клуба «Динамо-Брест»:
Мы не используем «скауты», но у нас есть селекционер – человек, который в клубе, в школе отвечает за сборы, за проведение просмотровых сборов, на этой основе проводятся сборы, отбираются дети, и по итогам последнего сбора принимается решение коллегиальное о зачислении его в клуб.
Кирилл Казаков:
Сколько ни наблюдал за школой своего ребенка в Минске, к нему ни разу не пришел тренер и не сказал: хочешь в гимнастику, хочешь в футбол, хочешь в баскетбол?
Александр Невдах:
Раньше эту работу качественно выполняли учителя физической культуры.
Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва, заместитель председателя общественной организации «Белорусская федерация гандбола»:
Еще 10 лет тому назад у нас была выстроена немножко по-другому система. Мы ушли от Национального олимпийского комитета. Национальный олимпийский комитет ушел от своих представительств в областях. Второе – в каждой области, в каждом областном центре всегда была градообразующая детско-юношеская спортивная школа, которая отвечала, она финансировалась отдельно.
Был указ, и этот указ до сих пор действует. На 25 % детско-юношескую спортивную школу нужно было поддерживать. За счет этого эта детско-юношеская спортивная школа окучивала всю область, собирала детишек на областные соревнования, и туда могли приезжать селекционеры.
Кирилл Казаков:
Нормальная советская система.
Андрей Барбашинский:
Не все же плохо было в Советском Союзе.