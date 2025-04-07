Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.

Юрий Хомич, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:

У нас есть один в Высшей лиге клуб областного подчинения – это и хоккейный, и футбольный, и у них заключены договоры с каждой детско-юношеской спортивной школой. Их функционеры выезжают в район и смотрят на этих детей. И если он подает какие-то надежды, ему уже дарится (образно) маечка с «Динамо-Брест», он себя ассоциирует. У нас позиция такая в области, что каждый ребенок из любого районного центра, где есть ледовые площадки, у нас их восемь, должен мечтать попасть в хоккейный клуб «Брест». В футболе – в футбольный клуб «Брест». И потом уже – в национальную команду Республики Беларусь. То есть мы должны в области все собрать всех.

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:

Если селекция проводится и в этих маленьких ДЮСШ, и благодаря селекционной работе детки могут достичь уровня «Динамо-Бреста», национальной сборной, СКА. Юрий Хомич:

Мы работаем с каждой школой, с каждым тренером. Все тренеры – по возрастам, знают тренера в определенном районе. На регулярной основе проводятся сборы. Сборы обычно проводятся в течение года. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть это модное слово «скауты» на уровне области работает?

Александр Невдах, директор футбольного клуба «Динамо-Брест»:

Мы не используем «скауты», но у нас есть селекционер – человек, который в клубе, в школе отвечает за сборы, за проведение просмотровых сборов, на этой основе проводятся сборы, отбираются дети, и по итогам последнего сбора принимается решение коллегиальное о зачислении его в клуб. Кирилл Казаков:

Сколько ни наблюдал за школой своего ребенка в Минске, к нему ни разу не пришел тренер и не сказал: хочешь в гимнастику, хочешь в футбол, хочешь в баскетбол? Александр Невдах:

Раньше эту работу качественно выполняли учителя физической культуры.