Похороны Оззи Осборна: где и когда пройдут

30 июля состоятся похороны Оззи Осборна в его родном городе Бирмингеме. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония будет частной, на ней будут присутствовать только близкие члены семьи. За день до этого состоится траурная процессия: гроб с именем музыканта в сопровождении духового оркестра направится к мосту и скамье Black Sabbath, которые стали для поклонников местом мемориала.

Осборн, лидер легендарной группы Black Sabbath, умер 22 июля в возрасте 76 лет. В последние несколько лет он боролся с тяжелой болезнью Паркинсона. Группа, основанная в 1968 году, стала иконой хэви-метала и разошлась тиражом более 75 миллионов альбомов по всему миру.

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