Беларусь и Эфиопия прорабатывают создание совместных предприятий по сборке сельхозтехники

Беларусь готова поставлять в Эфиопию весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования, а также обучать соответствующим технологиям эфиопских специалистов. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел африканского государства Гедионом Тимотевосом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь рассматривает Эфиопию как перспективного партнера. Это вторая по численности населения страна в Африке с одной из самых быстрорастущих экономик в регионе. Несмотря на значительный потенциал, наш товарооборот пока скромен – чуть более 26 миллионов долларов по итогам 2024 года.

Основные направления сотрудничества – машиностроение, образование, технологическое взаимодействие и агропромышленный сектор. Сельское хозяйство – главная отрасль эфиопской экономики, ее доля в ВВП составляет порядка 35 %. Потому ставку делают на модернизацию АПК, а в этом Беларусь может посодействовать. В помощь партнерам – наша техника и опыт. Лукашенко: мы открыты для сотрудничества с Эфиопией по всем направлениям. В продолжение разговора Александр Лукашенко попросил министра иностранных дел передать руководству страны самые теплые пожелания, подчеркнув открытость Беларуси к взаимодействию в разных сферах. Добавим, что Эфиопия играет важную роль в политике и экономике региона, будучи одним из центров Африканского союза. Развитие партнерства с этой страной для нас означает дополнительные возможности для выхода на рынки континента и укрепление своего присутствия в регионе.