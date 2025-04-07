Топ самых перспективных видов спорта назвали в профильном белорусском министерстве

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы в первую очередь смотрим на массовость. Самый массовый вид спорта у нас – футбол. Там цифры разные. 23,5 тысячи занимаются у нас футболом. Легкая атлетика – 18 тысяч. Плавание – 12 тысяч.

Дальше идут борьба, волейбол, баскетбол. Там тоже порядка 8 тысяч, где-то 6 тысяч. Конечно, в первую очередь это игровые виды спорта. Они интересные, смотрибельные, эффектные. Конечно же, каждый хочет стать великим футболистом, и это привлекает того же ребенка, родителей, чтобы они передали заниматься.

Поэтому в первую очередь зрелищные виды спорта. Вы видите, что и циклические виды спорта достаточно хорошо развиваются. Та же гребля. Мы видим, как наши спортсмены выступают хорошо. Абсолютно верно было сказано: есть результат, есть интерес, есть приток секции, есть этот синергетический эффект.