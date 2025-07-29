В Минске молодые следователи принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу

Молодые следователи принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу в Национальной библиотеке Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 выпускников Академии МВД и 4 девушки, которые ранее работали гражданскими служащими, прошли аттестацию и теперь стали офицерами. В торжественной обстановке новые сотрудники получили служебные удостоверения и официально пополнили ряды управления Следственного комитета столицы.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску: Традиция встречи молодых сотрудников, которые к нам приходят, в городе уже зародилась давно, и на постоянной основе мы их встречаем, выдаем наказ начальнику войска. В этом году дополнительно у нас ветераны наши присоединились, то есть поздравили следователей. Это своего рода преемственность поколений, которая должна быть всегда.

Яков Нестерович, следователь отдела Следственного комитета Фрунзенского района Минска:

На протяжении обучения в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь у нас ежегодно в рамках учебного процесса проходили практики. Мы работали во взаимодействии с нашими следователями, старшими товарищами. Поэтому сегодня, уже вступая в ряды Следственного комитета как полноценные сотрудники, мы имеем представление как с точки зрения теории, так и за четыре года убедились на практике, как оно действительно все работает.

С важным этапом в жизни молодых сотрудников поздравили руководители и ветераны ведомства. Теперь все новоиспеченные следователи приступят к работе в районных отделах Минска.