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Новости по тегу #Спорт Беларуси

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашней арене уступили московскому ЦСКА
01 октября 2026 20:27

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашней арене уступили московскому ЦСКА

«Гродно-93» обыграли брестскую «Викторию» в стартовом матче 35-го ЧБ по баскетболу
30 сентября 2026 18:20

«Гродно-93» обыграли брестскую «Викторию» в стартовом матче 35-го ЧБ по баскетболу

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Бресте
25 сентября 2026 06:40

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Бресте

Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси стартовала в Минске
19 сентября 2026 10:55

Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси стартовала в Минске

Как развивается спортивная инфраструктура в Минской области? Узнали, как воспитывают будущих чемпионов
15 сентября 2026 09:44

Как развивается спортивная инфраструктура в Минской области? Узнали, как воспитывают будущих чемпионов

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ принимает Беларусь
11 сентября 2026 20:20

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ принимает Беларусь

Виолетта Гуреева победила в финале Кубка Павла Леднева по современному пятиборью
11 сентября 2026 20:11

Виолетта Гуреева победила в финале Кубка Павла Леднева по современному пятиборью

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле
11 сентября 2026 20:11

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла все матчи группового этапа суперфинала Евролиги
11 сентября 2026 20:11

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла все матчи группового этапа суперфинала Евролиги

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?
04 сентября 2026 17:42

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?

Минское «Динамо» проведет в регулярном сезоне КХЛ 68 игр
03 сентября 2026 18:59

Минское «Динамо» проведет в регулярном сезоне КХЛ 68 игр

2 новых открытых теннисных корта появились в Гродно ко Дню города
03 сентября 2026 06:18

2 новых открытых теннисных корта появились в Гродно ко Дню города