Новости по тегу #Спорт Беларуси

Следующий поединок «зубры» проведут 3 октября с ярославским «Локомотивом».
В итоге гродненцы победили со счетом 89:71.
Объект грамотно зонирован: здесь можно играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а в перспективе появится зона для тенниса.
Спортивная программа праздника масштабная и разнообразная. Впереди – зрелищные состязания по современным урбанистическим дисциплинам.
Здоровому образу жизни в Минской области уделяется большое внимание. Открыты дворцы спорта, ледовые арены, бассейны, стадионы.
За награды ведут борьбу представители 7 стран. В первый день состязаний участники разыграли 8 комплектов медалей.
Особенно убедительно спортсменка выглядела в фехтовании и на полосе препятствий, заняв второе и первое места.
На счету белорусов 16 кругляшей, 7 – высшей пробы. Золото в каноэ в спринте принесли юниорка Полина Соболь, в молодежном сегменте не было равных Инне Неделькиной.
Закономерный итог – борьба в утешительном раунде.
6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. В связи с этим в выходные 5-6 сентября на дорогах города будут действовать некоторые ограничения движения.
Стартовую – 7 сентября на домашней арене. В соперниках подопечных Сергея Брылина – нижегородское «Торпедо».
Современные спортплощадки станут новой точкой притяжения как для будущих чемпионов, так и для любителей активного отдыха.
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