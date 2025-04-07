Для нас ничего не поменялось – директор ХК «Металлург-Жлобин» об изменениях в финансировании клубов

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт.
Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:
У нас в истории клуба было два времени. Первое – когда мы единожды стали чемпионами в 2012 году, тогда все было хорошо. Потом в БМЗ начались проблемы, все обрушилось. И сейчас, несмотря на то, что мы чемпионы, мы закладываем вот этот фундамент, чтобы, когда мы не станем чемпионами, когда что-то изменится, у нас под ногами был прочный фундамент в виде детей, спонсоров, поддержки и так далее. Это два таких процесса, которые мы стараемся вести параллельно: результат и внутренняя организация.
Алена Сырова, СТВ:
По поводу указа, о котором мы сегодня говорили, как вы к этому относитесь, к этим изменениям?
Андрей Павлович:
Я не скажу вам точно, потому что мы читали несколько редакций этого указа, и насколько я читал интервью министра спорта, там тоже могут быть какие-то изменения. Но в целом для нас, для нашей организации требования не изменились. У нас спрашивают за каждый рубль, за этот результат. И мы из года в год находим какие-то новые пути и для заработка, и для экономии.
Мы, допустим, в 2025 году только за счет того, что мы сами были заточены на абсолютную экономию, на обеспечение команды, нам удалось вложить дополнительные средства в детский спорт, обеспечить детских тренеров, уделить правильное внимание второй команде, которую до этого немножко обходила стороной.
Алена Сырова:
Но как вы ждете, меньше денег будет у вас или так же, как было? Вроде бы, министр обещал и говорил о том, что те деньги, которые в Беларуси выделялись на спорт, просто останутся в этой же системе, но будут по-другому перераспределены.
Андрей Павлович:
Последние три года мы стараемся заработать все деньги, которые можем. Мы понимаем, что у нас есть спонсор в виде БМЗ, в виде других наших партнеров, которые давно с нами. Но сегодня мы зарабатываем от любого фитнес-клуба, которому готовы обеспечить рекламу, до каких-то крупных компаний, на которые мы выходим самостоятельно. Мы разрабатываем свою философию, объясняем, кто мы, для чего мы. И понятно, что мы не будем конкурировать с «Динамо-Минск», партнеры «Динамо» к нам не зайдут. Но партнеры, которые понимают, что в Гомельской области «Металлург» сегодня номер один в маркетинге и на слуху, они могут получить дополнительный сегмент своей аудитории, который может быть им нужен.