В Португалии спасатели не могут справиться с масштабными лесными пожарами

Более полутора тысяч спасателей пытаются справиться с масштабными пожарами в Португалии. Пламя уничтожает северные районы страны и вплотную подобралось к жилым домам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия оказалось шесть деревень, жителей двух их них уже экстренно эвакуировали. В одной из провинций сгорел завод по производству лака. В тушении огня задействован авиация, однако часто вертолеты и самолеты не могут добраться до очагов возгорания из-за густого дыма.

Это отчаяние – наблюдать за этим ужасом. То же самое было в прошлом году в соседнем муниципалитете, а теперь то же самое происходит здесь, в Канеласе, и я не знаю, как нам с этим разобраться. Нам нужна помощь, нам нужна поддержка с воздуха.

Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого пламя распространяется со скоростью до четырех километров в час. По данным службы гражданской защиты, сейчас в стране полыхает более 10 пожаров, три из них – крупные.