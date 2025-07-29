Германия намерена удвоить военные расходы к 2029 году

Германия намерена к 2029 году удвоить оборонный бюджет, увеличив его до 162 миллиардов евро. Об этом сообщили в правительстве страны. Стоит отметить, что столь активные планы вооружиться опережают цель стран НАТО – довести военные расходы до 3,5 % ВВП к 2035 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И Берлин уже знает, на что потратить эти громадные деньги. Министерство обороны намерено закупить 2,5 тысячи броневиков и тысячу новых танков. Они могут составить ядро европейских бригад Североатлантического альянса. Только эти милитаристские планы немецкого правительства уже раскритиковали экономисты. По подсчетам Минфина, дефицит бюджета Германии уже к 2029 году может достигнуть 170 миллиардов евро.