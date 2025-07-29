Последствия непогоды устраняют в Гродненской области. Стихия разгулялась в самом областном центре, а также Гродненском, Мостовском, Кореличском и Ошмянском районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ветра, порывы которого достигали 16 метров в секунду, деревья и ветки падали на проезжую часть. Спасатели оперативно выезжали на распиловку заграждающих проезд завалов. К счастью, обошлось без пострадавших.