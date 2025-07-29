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Последствия непогоды устраняют в Гродненской области

29 июля 2025 13:47
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Последствия непогоды устраняют в Гродненской области. Стихия разгулялась в самом областном центре, а также Гродненском, Мостовском, Кореличском и Ошмянском районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ветра, порывы которого достигали 16 метров в секунду, деревья и ветки падали на проезжую часть. Спасатели оперативно выезжали на распиловку заграждающих проезд завалов. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Последствия непогоды устраняют в Гродненской области-2

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
На территории Гродненской области зафиксировано пять случаев падения деревьев. В Гродненском, Мостовском, Кореличском и Ошмянском районах, спасатели оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжих частей автодорог. А в городе Гродно по улице Большой Троицкой работники МЧС распилили аварийную ветку дерева. Пострадавших людей нет.

Всего ликвидировать нанесенный штормом ущерб пришлось в трех областях. Прогнозы синоптиков неутешительны: на завтра, 30 июля, в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Белорусов призывают не пренебрегать мерами безопасности.

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси

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