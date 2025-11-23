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Новости по тегу #Андрей Василевич

Что сделать, чтобы о белорусском футболе говорили с гордостью? Мнения Андрея Василевича и Никиты Демченко
23 ноября 2025 18:56

Что сделать, чтобы о белорусском футболе говорили с гордостью? Мнения Андрея Василевича и Никиты Демченко

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу
07 апреля 2025 18:50

Когда в белорусском спорте будет результат? Состояние отрасли оценили спикеры ток-шоу

Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения
07 апреля 2025 17:09

Как продвигать спорт среди детей в Беларуси? Мнения

Маркетинг, аудитория и отдача – что нужно белорусскому футболу, чтобы привлекать болельщиков?
07 апреля 2025 16:18

Маркетинг, аудитория и отдача – что нужно белорусскому футболу, чтобы привлекать болельщиков?

Первый зампред Федерации футбола: «Динамо» – это современная топовая арена
04 января 2025 10:11

Первый зампред Федерации футбола: «Динамо» – это современная топовая арена

Самолёт со сборной России по футболу приземлился в Национальном аэропорту Минск
05 июня 2024 18:37

Самолёт со сборной России по футболу приземлился в Национальном аэропорту Минск

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги
06 мая 2024 19:32

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги

Белорусская федерация футбола подвела итоги 2023 года
12 декабря 2023 17:44

Белорусская федерация футбола подвела итоги 2023 года

«Я верю, что у белорусского футбола начнется новая эра». Поговорили с представителем АБФФ
23 июля 2023 19:55

«Я верю, что у белорусского футбола начнется новая эра». Поговорили с представителем АБФФ

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?
22 марта 2023 20:20

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?

Зимние развлечения. Где в Минске покататься на лыжах, коньках и тюбинге?
06 декабря 2022 12:07

Зимние развлечения. Где в Минске покататься на лыжах, коньках и тюбинге?

В Минске готовят к открытию снежные трассы. Где и когда белорусы смогут прокатиться на лыжах?
22 ноября 2022 14:23

В Минске готовят к открытию снежные трассы. Где и когда белорусы смогут прокатиться на лыжах?