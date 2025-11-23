Новости по тегу #Андрей Василевич

Сборная Беларуси по футболу неудачно завершила выступление на квалификационном турнире к мировому форуму 2026 года. Попробовали разобраться, в чем причина.
Чем людей привлекает пляжный футбол? Какие «болячки» есть у игровых видов спорта? Почему привыкать к медалям нельзя? И как коснулись клубы изменения в финансировании? Ответы искали гости и ведущие ток-шоу «По существу».
«Есть селекционеры, человек, который в клубе, в школе отвечает за сборы, за проведение просмотровых сборов, на этой основе проводятся сборы, отбираются дети».
Неужели один Марадона вдруг резко стал магнитом для зрителей?
«С высоты птичьего полета вообще великолепно смотрится!»
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