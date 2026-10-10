Новости по тегу #Государственная политика в области спорта

На выбор участникам предложили четыре дистанции.
Современный спорт – это не только физическая работа. На первый план уже сегодня выходит психологическая подготовка, которая включает в себя многоступенчатую систему.
Эта игра крайне похожа на петанк.
Стороны высказали намерения и далее поддерживать тесное взаимодействие в области спорта.
Старты объединили порядка 220 участников.
Кого туда приглашают и как налажен процесс школы и тренировок, узнавали на примере минского областного.
Училище олимпийского резерва – это мост между детским спортом и профессиональным.
А еще поговорили о том, как воплощаются в жизнь масштабные спортивные идеи.
Масштабный праздник спорта объединил сотни жителей и гостей столицы разного возраста.
На важном событии университета побывала программа «СТВ-Спорт».
«В спорте прежде всего необходим результат!» Именно в этой лаконичной и принципиальной фразе Александра Лукашенко заключен и центральный посыл совещания 16 июня.
Как сказал министр спорта, по итогам совещания принято решение усилить роль и работу наблюдательного совета за деятельностью клуба «Динамо-Минск».
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