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Новости по тегу #Государственная политика в области спорта

Более тысячи участников из Беларуси и России вышли на старт Малоритского марафона
10 октября 2026 14:32

Более тысячи участников из Беларуси и России вышли на старт Малоритского марафона

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию
09 октября 2026 21:15

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию

Площадку для игры в бочче открыли в Витебске
05 октября 2026 20:20

Площадку для игры в бочче открыли в Витебске

Виктор Лукашенко встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым
30 сентября 2026 20:08

Виктор Лукашенко встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым

XII спартакиада госслужащих и СМИ завершилась под Минском
20 сентября 2026 10:52

XII спартакиада госслужащих и СМИ завершилась под Минском

Как проходит обучение в белорусских училищах олимпийского резерва
23 августа 2026 18:18

Как проходит обучение в белорусских училищах олимпийского резерва

Минское областное училище олимпийского резерва завершает прием заявлений
19 августа 2026 17:32

Минское областное училище олимпийского резерва завершает прием заявлений

Как дела у белорусов со спортом – рассказал помощник председателя ПСК Павел Егоров
05 июля 2026 18:39

Как дела у белорусов со спортом – рассказал помощник председателя ПСК Павел Егоров

Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было
27 июня 2026 17:34

Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было

259 выпускников БГУФК получили дипломы о высшем образовании
26 июня 2026 20:08

259 выпускников БГУФК получили дипломы о высшем образовании

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта
16 июня 2026 18:22

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта

Ковальчук: в Беларуси есть перспективы роста клубных и игровых видов спорта
16 июня 2026 17:05

Ковальчук: в Беларуси есть перспективы роста клубных и игровых видов спорта