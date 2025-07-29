Милиция опровергла слухи о задержании людей на месте падения БПЛА в Минске

Минобороны: над Минском был обнаружен и пресечен полет беспилотника.

По факту падения беспилотника в Минске возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Следственный комитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Министерства обороны, около 2:00 дежурные силы по ПВО обнаружили в небе неопознанную воздушную цель. С помощью средств радиоэлектронной борьбы полет нарушителя был пресечен. Объект упал в районе жилых домов по улице Матусевича.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

В связи с произошедшим оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Ситуацию на личном контроле держит глава государства. О ходе расследования общественность будет дополнительно информирована.

Тем временем в сети распространяется фейковая новость: якобы сотрудники ОМОН задержали людей на месте падения беспилотника. Минская милиция официально опровергла данную информацию. В управлении внутренних дел сообщили, что ситуация в городе стабильна, а любителей рассылать «вбросы» уже устанавливают. Напомним, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.