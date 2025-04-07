Маркетинг, аудитория и отдача – что нужно белорусскому футболу, чтобы привлекать болельщиков?

Что делается для массового спорта на местах? Где уже есть ощутимые успехи? Как меняется облик спорта на местах? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями сферы обсудили белорусский спорт. Кирилл Казаков, СТВ:

Неужели один Марадона вдруг резко стал магнитом для зрителей?

Александр Невдах, директор футбольного клуба «Динамо-Брест»:

Это история «Динамо-Брест». Это не только Марадона, это традиции очень большие. И причем традиции не только, когда начиналось в 2015 году, они еще были до этого. Брестская аудитория и любители футбола очень переживают за клуб, за его положение, за результат. Поэтому Брест любит футбол. Кирилл Казаков:

Вы говорите, историю. Я могилевчанин. Я, может быть, небольшой болельщик, но я прекрасно знаю, что такое клуб «Днепр-Могилев». И понятное дело, что он тоже играл на стадионе «Спартак», мы тоже туда ходили, болели, и тоже была какая-то определенная история. Но в один прекрасный момент клубы Беларуси, по большому счету, одинаково играют. Может быть, где-то кому-то больше везет. Но вдруг резко вырывается эта история. Президент сказал о том, что нас очень сильно хотели бы затянуть в эту историю, как на Западе. Мы делаем маркетинг, привлекаем аудиторию, но нам нужна отдача. Отдачи, такой, как хотел Марадона или как хотел хозяин тогда клуба, не произошло. В чем сама история боления у нас?