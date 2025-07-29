СК: упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что подавленный средствами радиоэлектронной борьбы в Минске дрон был оснащен тротилом и поражающими элементами, которые выглядели как металлические шарики.

Аппарат, обнаруженный и нейтрализованный Минобороны РФ, упал в ночь на 29 июля во дворе жилого здания по улице Матусевича, повредив несколько автомобилей.