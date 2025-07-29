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СК: упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами

29 июля 2025 13:06
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СК: упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами-0

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что подавленный средствами радиоэлектронной борьбы в Минске дрон был оснащен тротилом и поражающими элементами, которые выглядели как металлические шарики. 

Аппарат, обнаруженный и нейтрализованный Минобороны РФ, упал в ночь на 29 июля во дворе жилого здания по улице Матусевича, повредив несколько автомобилей.

СК: упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами-2

Жертв и пострадавших нет, а эвакуация людей не проводилась.

Следователями были изъяты обломки фюзеляжа и боеголовки, начато уголовное расследование.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, информация будет предоставляться по мере расследования, сообщает ведомство.

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Фото: Следственный комитет Беларуси

# Следственный Комитет

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