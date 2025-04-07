Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы:

Настоящие белорусы очень любят картофель.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

И немножко поэкспериментируем.

Александр Осенко:

Кроме того, что вы лечите тело, вы еще и лечите душу.

Алексей Часнойть:

С непривычки было довольно-таки страшновато.

Александр Осенко:

Влияют ли санкции как-то на развитие этого направления в медицине?

Алексей Часнойть:

Вся хирургия в Республике Беларусь на очень высоком уровне.