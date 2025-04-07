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Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»

07 апреля 2025 18:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы:
Настоящие белорусы очень любят картофель.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
И немножко поэкспериментируем.

Александр Осенко:
Кроме того, что вы лечите тело, вы еще и лечите душу.

Алексей Часнойть:
С непривычки было довольно-таки страшновато.

Александр Осенко:
Влияют ли санкции как-то на развитие этого направления в медицине?

Алексей Часнойть:
Вся хирургия в Республике Беларусь на очень высоком уровне.

Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Самое любимое блюдо в вашей семье?

Алексей Часнойть:
Драники. Ел бы и ел бы.

Алексей Часнойть:
Уединение с природой привило любовь к биологии.

Александр Осенко:
Лягушек препарировали в лесу?

Алексей Часнойть:
Было дело.

Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Место силы где?

Алексей Часнойть:
Там, где родители.

Александр Осенко:
Вы заядлый рыбак?

Алексей Часнойть:
Два с половиной килограмма, щука огромная.

Александр Осенко:
Вы главный врач больницы. Стоите ли вы у операционного стола?

Алексей Часнойть:
Административная работа накладывает свой отпечаток.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 13 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Александр Осенко # Алексей Часнойть

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