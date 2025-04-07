Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы:
Настоящие белорусы очень любят картофель.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
И немножко поэкспериментируем.
Александр Осенко:
Кроме того, что вы лечите тело, вы еще и лечите душу.
Алексей Часнойть:
С непривычки было довольно-таки страшновато.
Александр Осенко:
Влияют ли санкции как-то на развитие этого направления в медицине?
Алексей Часнойть:
Вся хирургия в Республике Беларусь на очень высоком уровне.
Александр Осенко:
Самое любимое блюдо в вашей семье?
Алексей Часнойть:
Драники. Ел бы и ел бы.
Алексей Часнойть:
Уединение с природой привило любовь к биологии.
Александр Осенко:
Лягушек препарировали в лесу?
Алексей Часнойть:
Было дело.
Александр Осенко:
Место силы где?
Алексей Часнойть:
Там, где родители.
Александр Осенко:
Вы заядлый рыбак?
Алексей Часнойть:
Два с половиной килограмма, щука огромная.
Александр Осенко:
Вы главный врач больницы. Стоите ли вы у операционного стола?
Алексей Часнойть:
Административная работа накладывает свой отпечаток.
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