Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом 27 мая заявил Президент Беларуси во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально саммит планировали провести в Бишкеке, однако лидеры стран – участниц организации все же собрались за виртуальным столом.

В отношении Беларуси и России коллективный Запад продолжает санкционный шантаж. И несмотря на то, что странам удалось устранить ряд проблем, давление, очевидно, будет только нарастать. Потому в такой ситуации союзникам как никогда надо проявить единство. Все участники саммита согласны, что необходимо в том числе более продуктивно вести работу в интеграционном объединении. Речь об усилении кооперации и развитии совместных производств. Это позволит ускорить вопрос с импортозамещением. Актуальной остается и тема создания единого безбарьерного рынка. Подробности у Алены Сыровой.

Последний раз с глазу на глаз, лично, а не онлайн лидеры стран ЕАЭС обсуждали союзные дела в декабре 2019-го в Петербурге. С тех пор и ковид, и геополитические потрясения, и внутриполитические кризисы, и беспрецедентное санкционное давление на разных этапах становились частью жизни каждой из стран – участниц союза. И Армения, и Беларусь, и Казахстан, и Кыргызстан, и даже Россия смогли оценить эффект от работы альянса экономических сил, с вызовами вместе справляться оказалось проще. Казалось бы, с таким опытом и осознанием ценности и вопросы в ЕАЭС должны были решаться быстрее. Все ведь заинтересованы. Но по факту многое упирается в отдельные интересы отдельных государств. Потому эксперты в своих прогнозах насчет саммита транслировали сдержанный оптимизм. Читайте тут.

Что говорить, буквально за неделю до анонсированной даты саммит было решено провести онлайн. Полторы недели назад президенты общались очно на полях саммита ОДКБ, но тогда говорили больше о военной безопасности, сегодня все внимание экономике. Впрочем, накануне лидеры в таком же онлайн-формате, но не в полном составе общались на виртуальных полях Евразийского экономического форума, там были озвучены некоторые предложения, в том числе и главами государств. Но все же основной день и основные решения приняты 27 мая. В лучших традициях подобных саммитов не обошлось без ожидания. Владимир Путин немного опоздал, за это время Александр Лукашенко успел поработать с документами, а Никол Пашинян и вовсе успел сходить за заметками.

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

Уважаемые коллеги, как и договаривались, все мы в сборе. Мы можем приступить к работе. Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в части роста суммарного ВВП союза, он вырос больше чем на 4 %, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах. Упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних 7 лет неизменна – препятствия на внутреннем рынке. Подробности. Никол Пашинян уверен, что решением этой проблемы станут согласованные решения по дальнейшему развитию совместных экономик и промышленных коопераций. Более того, премьер-министр Армении предлагает не ограничиваться лишь исполнением принятой повестки до 2025 года, а формировать союзную дорожную карту на дальнейшую перспективу.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Еще раз подтвердить готовность армянской стороны и далее прилагать усилия, направленные на выработку и принятие совместных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена и всего объединения в целом. О необходимости придерживаться общей позиции, а не пестовать национальный эгоизм, поступаясь интересами Евразийского экономического союза, прямо говорит Александр Лукашенко, озвучивая то, о чем думают практически все за этим виртуальным столом, но осторожничают озвучить. Читайте здесь.

Владимир Путин ситуацию вокруг ЕАЭС назвал «условиями агрессии» и вместе с тем отметил, что более тесная интеграция стран позволит не просто выстоять, но и стать совместно более независимыми от постороннего мнения и смен настроения. Подробности.