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Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита

27 мая 2022 18:50
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Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом 27 мая заявил Президент Беларуси во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально саммит планировали провести в Бишкеке, однако лидеры стран – участниц организации все же собрались за виртуальным столом.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-1

В отношении Беларуси и России коллективный Запад продолжает санкционный шантаж. И несмотря на то, что странам удалось устранить ряд проблем, давление, очевидно, будет только нарастать. Потому в такой ситуации союзникам как никогда надо проявить единство.

Все участники саммита согласны, что необходимо в том числе более продуктивно вести работу в интеграционном объединении. Речь об усилении кооперации и развитии совместных производств. Это позволит ускорить вопрос с импортозамещением. Актуальной остается и тема создания единого безбарьерного рынка.

Подробности у Алены Сыровой.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-4

Последний раз с глазу на глаз, лично, а не онлайн лидеры стран ЕАЭС обсуждали союзные дела в декабре 2019-го в Петербурге. С тех пор и ковид, и геополитические потрясения, и внутриполитические кризисы, и беспрецедентное санкционное давление на разных этапах становились частью жизни каждой из стран – участниц союза. И Армения, и Беларусь, и Казахстан, и Кыргызстан, и даже Россия смогли оценить эффект от работы альянса экономических сил, с вызовами вместе справляться оказалось проще. Казалось бы, с таким опытом и осознанием ценности и вопросы в ЕАЭС должны были решаться быстрее. Все ведь заинтересованы. Но по факту многое упирается в отдельные интересы отдельных государств. Потому эксперты в своих прогнозах насчет саммита транслировали сдержанный оптимизм. Читайте тут.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-7

Что говорить, буквально за неделю до анонсированной даты саммит было решено провести онлайн. Полторы недели назад президенты общались очно на полях саммита ОДКБ, но тогда говорили больше о военной безопасности, сегодня все внимание экономике. Впрочем, накануне лидеры в таком же онлайн-формате, но не в полном составе общались на виртуальных полях Евразийского экономического форума, там были озвучены некоторые предложения, в том числе и главами государств. Но все же основной день и основные решения приняты 27 мая. В лучших традициях подобных саммитов не обошлось без ожидания. Владимир Путин немного опоздал, за это время Александр Лукашенко успел поработать с документами, а Никол Пашинян и вовсе успел сходить за заметками.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-10

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Уважаемые коллеги, как и договаривались, все мы в сборе. Мы можем приступить к работе.

Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в части роста суммарного ВВП союза, он вырос больше чем на 4 %, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах. Упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних 7 лет неизменна – препятствия на внутреннем рынке. Подробности.

Никол Пашинян уверен, что решением этой проблемы станут согласованные решения по дальнейшему развитию совместных экономик и промышленных коопераций. Более того, премьер-министр Армении предлагает не ограничиваться лишь исполнением принятой повестки до 2025 года, а формировать союзную дорожную карту на дальнейшую перспективу.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-13

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Еще раз подтвердить готовность армянской стороны и далее прилагать усилия, направленные на выработку и принятие совместных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена и всего объединения в целом.

О необходимости придерживаться общей позиции, а не пестовать национальный эгоизм, поступаясь интересами Евразийского экономического союза, прямо говорит Александр Лукашенко, озвучивая то, о чем думают практически все за этим виртуальным столом, но осторожничают озвучить. Читайте здесь.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-16

Сама жизнь диктует необходимость принимать решения здесь и сейчас, гибко подстраиваться под ситуацию. Судите сами, своевременно и оперативно принятые решения ЕЭК по повышению устойчивости экономик стран ЕАЭС дали свой результат. Следующий шаг, который должен быть сделан незамедлительно, по мнению Александра Лукашенко, переформатирование логистики.

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Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-19

Владимир Путин ситуацию вокруг ЕАЭС назвал «условиями агрессии» и вместе с тем отметил, что более тесная интеграция стран позволит не просто выстоять, но и стать совместно более независимыми от постороннего мнения и смен настроения. Подробности.

Какая дата будет объявлена Днём ЕАЭС и о чём «нематериальном» говорили лидеры? Итоги саммита-22

К слову, говорили не только о материальном. Абсолютно все лидеры стран ЕАЭС понимают, что в основе любых экономических отношений теплые, человеческие. В этой связи со стороны Александра Лукашенко прозвучало предложение ко всем заинтересованным присоединиться к подготовке масштабного спортивного форума, который пройдет в Минске в августе 2023-го, а глобально все главы государств поддержали идею сделать 29 мая Днем Евразийского экономического союза. И хочется верить, что не только новому празднику быть, но и новым совместным эффективным достижениям.

В узком составе главы стран – участниц ЕАЭС общались более 2 часов. О чем? Поделился Игорь Петришенко.

# ЕАЭС # общество # Алена Сырова # Садыр Жапаров # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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