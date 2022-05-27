​Узбекистан предлагает разработать программу агропромышленной кооперации в ЕАЭС

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узбекистан пока в статусе страны-наблюдателя, но вместе с тем у Шавката Мирзиеева есть ряд предложений для совместного сотрудничества с ЕАЭС. Их он и озвучил.