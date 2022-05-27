Прямой эфир

​Узбекистан предлагает разработать программу агропромышленной кооперации в ЕАЭС

27 мая 2022 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узбекистан пока в статусе страны-наблюдателя, но вместе с тем у Шавката Мирзиеева есть ряд предложений для совместного сотрудничества с ЕАЭС. Их он и озвучил.

​Узбекистан предлагает разработать программу агропромышленной кооперации в ЕАЭС-1

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Считаем также важным расширить агропромышленную кооперацию путем совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров. Для повышения результативности этих действий предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков. При этом для реализации целесообразно задействовать в первую очередь потенциал регионов наших стран.

Читайте также:

Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции

Путин: расширяем практику расчетов в национальных валютах в торговле с надёжными партнерами России

Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается

# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: расширяем практику расчётов в национальных валютах в торговле с надёжными партнёрами России
27 мая 2022 16:48

Путин: расширяем практику расчётов в национальных валютах в торговле с надёжными партнёрами России

Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается
27 мая 2022 16:07

Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается

Санкционные ограничения – как белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях?
27 мая 2022 14:46

Санкционные ограничения – как белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях?