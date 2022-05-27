​Узбекистан предлагает разработать программу агропромышленной кооперации в ЕАЭС

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узбекистан пока в статусе страны-наблюдателя, но вместе с тем у Шавката Мирзиеева есть ряд предложений для совместного сотрудничества с ЕАЭС. Их он и озвучил.
Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Считаем также важным расширить агропромышленную кооперацию путем совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров. Для повышения результативности этих действий предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков. При этом для реализации целесообразно задействовать в первую очередь потенциал регионов наших стран.
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