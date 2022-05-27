Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в части роста суммарного ВВП союза, он вырос больше чем на 4 %, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах. Упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних 7 лет неизменна – препятствия на внутреннем рынке.