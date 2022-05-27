Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в части роста суммарного ВВП союза, он вырос больше чем на 4 %, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах. Упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних 7 лет неизменна – препятствия на внутреннем рынке.
Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Скорость доставки грузов из третьих стран в Российскую Федерацию, которые проходят несколько таможенных постов, существенно быстрее и дешевле, чем доставка грузов из Кыргызстана. При этом, как вам известно, таможенный контроль на внутренних границах ЕАЭС был отменен. Очевидно, что наличие барьеров не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться.
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