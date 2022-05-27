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Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции

27 мая 2022 18:49
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Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Первым на правах хозяина взял слово Садыр Жапаров. Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС. Он констатировал положительную динамику в части роста суммарного ВВП союза, он вырос больше чем на 4 %, несмотря на все потрясения. Поддержал идею расчетов внутри ЕАЭС в национальных валютах. Упомянул и о ложке дегтя, которая на протяжении последних 7 лет неизменна – препятствия на внутреннем рынке.

Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции-4

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Скорость доставки грузов из третьих стран в Российскую Федерацию, которые проходят несколько таможенных постов, существенно быстрее и дешевле, чем доставка грузов из Кыргызстана. При этом, как вам известно, таможенный контроль на внутренних границах ЕАЭС был отменен. Очевидно, что наличие барьеров не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться.

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# ЕАЭС # общество # Садыр Жапаров # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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