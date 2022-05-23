Виктор Саевич: республики ЕАЭС должны немедленно подтянуть свой уровень до уровня Союзного государства России и Беларуси

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В пятницу лидеры стран ЕАЭС проведут свой саммит в формате видеоконференции, возвращаемся к уже привычному. В связи с этим у меня вопрос: стоит ли ждать каких-то прорывных решений или это будет очередной саммит, где собрались и поговорили?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Обязательно должно быть прорывное решение. Республики должны немедленно подтянуть свой уровень до уровня Союзного государства России и Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Если мы Киргизию возьмем, то это так быстро не произойдет.
Виктор Саевич:
Когда мы живем в военном противостоянии коллективного Запада против коллективного Востока, и исход этой борьбы может быть только один: или коллективный Запад нас победит, или мы победим коллективный Запад. Ничьей не будет, мирного сосуществования не будет уже никогда. Хотелось бы, чтобы было такое, но, скорее всего, не будет.
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