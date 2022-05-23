Виктор Саевич: республики ЕАЭС должны немедленно подтянуть свой уровень до уровня Союзного государства России и Беларуси

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

В пятницу лидеры стран ЕАЭС проведут свой саммит в формате видеоконференции, возвращаемся к уже привычному. В связи с этим у меня вопрос: стоит ли ждать каких-то прорывных решений или это будет очередной саммит, где собрались и поговорили?