Президент Беларуси: особое значение приобретает партнёрство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Понятно, что ЕАЭС создавался с тем, чтобы союзники могли искать и находить поддержку друг в друге. Мы в принципе самодостаточны, но не одиноки в этом мире, как бы ни пытались выставить нас в таком свете оппоненты, потому стоит уделить внимание всем желающим взаимодействовать с ЕАЭС. Тем более это далеко не последние экономики мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего союза и Китаем.
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