Президент Беларуси: особое значение приобретает партнёрство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Понятно, что ЕАЭС создавался с тем, чтобы союзники могли искать и находить поддержку друг в друге. Мы в принципе самодостаточны, но не одиноки в этом мире, как бы ни пытались выставить нас в таком свете оппоненты, потому стоит уделить внимание всем желающим взаимодействовать с ЕАЭС. Тем более это далеко не последние экономики мира.