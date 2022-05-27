В узком составе главы стран – участниц ЕАЭС общались более 2 часов. О чём? Поделился Игорь Петришенко

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
За закрытыми онлайн-дверями и в узком составе главы государств – участниц ЕАЭС общались более двух часов. За это время успели обсудить полтора десятка вопросов, которые были на повестке. О чем говорили президенты, чуть позже с белорусскими журналистами поделился заместитель премьера Игорь Петришенко.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Председатель Коллегии [ЕЭК – прим. ред.] доложил те болевые моменты, по которым необходимо ускориться. Основной акцент делался на необходимости ускорения выполнения внутригосударственных процедур по подписанным решениям, чтобы их можно было в практической плоскости реализовать как можно оперативнее. Даны необходимые поручения правительствам посмотреть на эту проблематику и совместно выработать консолидированное решение, которое позволит ускорить процедурные вопросы. Обсуждали очень подробным образом вопрос перечисления пошлин с учетом того санкционного воздействия, которое принято коллективным Западом в отношении Российской Федерации и нашей страны. Принято решение, главы государств его подписали 18 мая, о том, что в отношении перечисления пошлин для Республики Беларусь и Российской Федерации это будет осуществляться в российских рублях. Все остальные наши партнеры пока оставляют за собой право перечислять в долларах, как это предусмотрено договором. Поэтому отметили, еще раз поручили Коллегии вместе с правительством дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран.
Читайте также:
Президент Кыргызстана: наличие барьеров не позволит ЕАЭС в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции
Путин: расширяем практику расчетов в национальных валютах в торговле с надёжными партнерами России
Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается