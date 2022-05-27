В узком составе главы стран – участниц ЕАЭС общались более 2 часов. О чём? Поделился Игорь Петришенко

Алена Сырова, политический обозреватель: За закрытыми онлайн-дверями и в узком составе главы государств – участниц ЕАЭС общались более двух часов. За это время успели обсудить полтора десятка вопросов, которые были на повестке. О чем говорили президенты, чуть позже с белорусскими журналистами поделился заместитель премьера Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Председатель Коллегии [ЕЭК – прим. ред.] доложил те болевые моменты, по которым необходимо ускориться. Основной акцент делался на необходимости ускорения выполнения внутригосударственных процедур по подписанным решениям, чтобы их можно было в практической плоскости реализовать как можно оперативнее. Даны необходимые поручения правительствам посмотреть на эту проблематику и совместно выработать консолидированное решение, которое позволит ускорить процедурные вопросы. Обсуждали очень подробным образом вопрос перечисления пошлин с учетом того санкционного воздействия, которое принято коллективным Западом в отношении Российской Федерации и нашей страны. Принято решение, главы государств его подписали 18 мая, о том, что в отношении перечисления пошлин для Республики Беларусь и Российской Федерации это будет осуществляться в российских рублях. Все остальные наши партнеры пока оставляют за собой право перечислять в долларах, как это предусмотрено договором. Поэтому отметили, еще раз поручили Коллегии вместе с правительством дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран.

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