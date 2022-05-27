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Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается

27 мая 2022 16:07
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Новости Беларуси. Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот – усиливается. По причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций в той или иной степени затронут всех.

Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов.

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# Санкции # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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