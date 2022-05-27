Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается

Новости Беларуси. Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот – усиливается. По причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций в той или иной степени затронут всех.

Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов.